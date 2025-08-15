Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang 17 Agustus PBB Naik, Ekonom: Pemda Harus Kreatif Urus Fiskal

Menjelang 17 Agustus, kenaikan PBB memicu keresahan di masyarakat dan menciptakan demo Pati.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 08:56
Share
PBB naik, ribuan warga melakukan aksi demo di depan pendopo Kabupaten Pati, untuk menuntut Bupati Pati Sudewo agar mengundurkan diri dari jabatannya. , di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
PBB naik, ribuan warga melakukan aksi demo di depan pendopo Kabupaten Pati, untuk menuntut Bupati Pati Sudewo agar mengundurkan diri dari jabatannya. , di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pidato kenegaraan dan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2025, kepala daerah ramai-ramai menaikan PBB. Kenaikan PBB ini memicu keributan di tengah masyarakat.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Ferry Irawan menuturkan pemerintah daerah (pemda) perlu mencari cara kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), alih-alih menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang membebani masyarakat.

Ferry mengatakan warga semakin resah, karena adanya kenaikan lonjakan tarif PBB-P2, seperti di Kabupaten Pati, Jateng, yang sempat naik hingga 250 persen sebelum dibatalkan, sampai Kabupaten Jombang yang bahkan menembus 1.000 persen.

"Mungkin, bagi yang memiliki sumber daya alam, bisa dioptimalisasi sumber daya alamnya atau misalkan ada industri pariwisata di daerah tersebut yang bisa digali, bisa diintensifikasi, selain meningkatkan atau menaikkan tarif PBB," ujar Ferry seperti dikutip dari ANTARA di Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Ferry menjelaskan sebenarnya dasar hukum pengenaan PBB-P2 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menetapkan tarif maksimal sebesar 0,5 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) kena pajak.

Penentuan tarif di bawah batas tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Baca Juga

"Memang, kalau dari sisi kewajaran, melihat perkembangan perekonomian saat ini saya kira kurang tepat ya pengenaan (kenaikan) PBB yang sampai ratusan persen," ungkapnya.

Saat ditanya apakah kebijakan kenaikan PBB berkaitan dengan efisiensi pemerintah pusat, Ferry menilai hal itu bisa menjadi salah satu kemungkinan. Pemda memang menerima dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat pusat, daya ungkit pembangunan daerah dapat terdampak, sehingga pemda mencari sumber pendanaan tambahan.

"Kita tahu bahwa saat ini pemerintah di pusat sedang melakukan efisiensi anggaran, sehingga mungkin daya ungkit untuk pembangunan di daerah menjadi terdampak. Dan, pemerintah harus mengambil tindakan di daerah, apa yang harus dilakukan untuk pembiayaan di daerah melalui APBD," katanya.

Ferry menyarankan agar pemerintah lebih kreatif untuk mengatasi tantangan fiskal pemda dan mengoptimalkan potensi PAD lain. Dia menekankan perlunya koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump
Premium
6 menit yang lalu

ITMG’s Revenue Slips as New Export Markets Fail to Offset Price Slump

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?
Premium
36 menit yang lalu

Program MBG Jadi Unggulan Pemerintah 2026, Emiten Unggas (CPIN, JPFA) Bakal Bertaji?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak

Daftar Kabupaten Kota Pemilik PAD di Bawah Rp100 Miliar, NTT dan Sumut Paling Banyak

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?

Wali Kota Batam Rombak Pimpinan OPD, Sejumlah Kadis Pindah Posisi dan Sekda Diganti

Wali Kota Batam Rombak Pimpinan OPD, Sejumlah Kadis Pindah Posisi dan Sekda Diganti

Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex

Akhir Kisah Duo Lukminto di Pusaran Kasus Korupsi Kredit Bank ke Sritex

Dedi Mulyadi Pastikan Rencana Kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon Batal

Dedi Mulyadi Pastikan Rencana Kenaikan PBB 1000% di Kota Cirebon Batal

Demo Pati, Kapolri Minta Anggota Telisik Akar Masalahnya

Demo Pati, Kapolri Minta Anggota Telisik Akar Masalahnya

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar

Bisnis Indonesia Forum (BIF) 2025 di Makassar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Banggar DPR Kode Target Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,4% di RAPBN 2026
Ekonomi
9 menit yang lalu

Banggar DPR Kode Target Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,4% di RAPBN 2026

Ekonomi Jepang Bangkit pada Kuartal II/2025 Meski Dihantam Tarif Trump
Ekonomi Global
29 menit yang lalu

Ekonomi Jepang Bangkit pada Kuartal II/2025 Meski Dihantam Tarif Trump

Efisiensi, Trump Bakal Pangkas 300.000 Pegawai Federal Tahun Ini
Ekonomi Global
38 menit yang lalu

Efisiensi, Trump Bakal Pangkas 300.000 Pegawai Federal Tahun Ini

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026
Ekonomi
39 menit yang lalu

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

Jelang 17 Agustus PBB Naik, Ekonom: Pemda Harus Kreatif Urus Fiskal
Ekonomi
1 jam yang lalu

Jelang 17 Agustus PBB Naik, Ekonom: Pemda Harus Kreatif Urus Fiskal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat

2

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

5

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Mengikuti Sidang Tahunan MPR RI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo Beri Mandat, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Boleh Tersendat

2

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

5

Ramai Daerah Kerek Tarif Pajak, Tambal Sulam Siasati Efisiensi?