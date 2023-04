Duh! Mayoritas Harga Pangan di Jakarta Naik 3 Hari Setelah Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa hari setelah Lebaran, sejumlah harga bahan pangan di DKI Jakarta mengalami kenaikan signifikan mulai dari cabai-cabaian, telur ayam, daging ayam bawang merah hingga beras.

Melansir data Info Pangan Jakarta pada Selasa (25/4/2023), harga cabai rawit hijau naik Rp4.166 dibanding kemarin jadi Rp51.666 per kg.

Selain itu, harga bawang merah naik Rp10.083 jadi Rp50.083, harga cabai merah keriting naik Rp7.500 jadi Rp55.000 per kg dan harga cabai merah besar naik Rp20.454 jadi Rp70.454 per kg.

Kemudian, harga ayam ras naik Rp2.500 jadi Rp39.000 per ekor dan harga telur ayam naik Rp333 jadi Rp28.333 per kg.

Harga beras IR II (IR 63) Ramos juga naik Rp3.187 jadi Rp14.687 per kg, harga beras IR.III (IR64) naik Rp562 jadi Rp10.562 per kg.

Harga tepung terigu naik Rp1.272 jadi Rp11.272 per kg, sedangkan harga garam naik Rp600 jadi Rp3.388 per 250 gram.

Kemudian, harga kentang naik Rp500 jadi Rp18.000 per kg, tomat buah naik Rp1.666 jadi Rp16.100. Selanjutnya, harga daging sapi naik Rp5.681 jadi Rp153.181 per kg, dan daging kambing naik Rp3.000 jadi Rp143.000 per kg.

Sementara itu, harga bahan pangan di ratar-rata pasar tradisional Indonesia pun mengalami kenaikan. Mulai dari beras, daging ayam, telur hingga kedelai. Sedangkan bawang merah, bawang putih hingga minyak goreng turun dibanding sepekan lalu.

Melansir data Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Selasa (25/4/2023), harga beras medium naik 0,88 persen dibanding sepekan lalu (18/4/2023) jadi Rp13.730 per kilogram (kg), beras medium naik 0,34 persen jadi Rp11.960 per kg, cabai rawit merah naik 3,96 persen jadi Rp45.960 per kg, daging ayam ras naik 0,27 persen jadi Rp36.790 per kg, telur ayam naik 0,76 persen jadi Rp29.310 per kg.

Selanjutnya, harga gula konsumsi naik 0,42 persen jadi Rp14.440 per kg, jagung peternak naik 2,28 persen jadi Rp6.270, ikan kembung naik 1,99 persen jadi Rp40.240 per kg, tepung terigu curah naik 0,63 persen jadi Rp11.240 per kg, garam naik 0,09 persen jadi Rp11.060 per kg, dan tepung terigu kemasan naik 0,58 persen jadi Rp13.790 per kg.

Adapun, sejumlah bahan pokok yang turun harga yaitu bawang merah turun 1,63 persen jadi Rp35.100 per kg, bawang putih turun 0,43 persen jadi Rp32.370 per kg, cabai merah keriting turun 1,60 persen jadi Rp41.090 per kg dan harga daging sapi turun 0,19 persen jadi Rp138.190 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan turun 0,11 persen jadi Rp18.130 per kg, minyak goreng curah turun 0,46 persen jadi Rp15.020 per kg, ikan tongkol turun 0,98 persen jadi Rp36.190 per kg dan ikan bandeng turun 1,14 persen jadi Rp35.490 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :