KAI: 23.000 Pengguna Kereta Api Tiba di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan belum ada kenaikan angka penumpang yang tiba di area Daop 1 Jakarta.

Kahumas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menyampaikan, secara total terdapat 23.000 penumpang kereta api yang tiba di Jakarta pada Minggu (23/4/2023).

“Hingga kini belum terdapat kenaikan angka penumpang yang tiba di area Daop 1 Jakarta, secara total pada Minggu 23 April 2023 terdapat 23.000 pengguna [kereta api] yang tiba,” kata Eva dalam keterangannya, Minggu (23/4/2023).

Eva mengatakan angka tersebut masih terbilang normal untuk volume penumpang turun pada saat akhir pekan biasanya.

Sementara itu, Dia mencatat sebanyak 40.400 penumpang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Secara total, okupansi keterisian tempat duduk dari pemberangkatan KA di area Daop 1 Jakarta untuk H-2 lebaran mencapai 98 persen.

Adapun PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan hingga 1 juta tiket Kereta Api Jarak Jauh atau KAJJ dengan 1.513 perjalanan KA untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Jumlah tersebut sudah termasuk perjalanan KA Tambahan sebanyak 303 KA yang tiketnya sudah bisa dipesan sejak Senin (13/3/2023). KA tambahan tersedia untuk sejumlah perjalanan favorit seperti tujuan Yogyakarta, Semarang, Solo, Blitar, Surabaya, dan Malang.

Pemesanan tiket angkutan Lebaran sudah dapat dilakukan sejak 45 hari sebelum jadwal keberangkatan melalui aplikasi KAI Access, website kai.id, contact center 121, dan berbagai mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan KAI. Adapun loket di stasiun hanya melayani penjualan tiket go show mulai 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api.

Pada kesempatan ini Eva juga kembali mengingatkan penumpang agar memerhatikan aturan barang bawaan, yakni volume maksimal 20 kg atau volume 100 dm3 dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 30 cm.

Bagasi yang melebihi berat dan/atau ukuran sebagaimana dimaksud, sampai dengan setinggi-tingginya 40 kg atau dengan volume 200 dm3 (dengan dimensi maksimal 70 cm x 48 cm x 60 cm), diperbolehkan dibawa dengan dikenakan bea kelebihan bagasi atau membeli tempat duduk ekstra.

Biaya tambahan atas bagasi yaitu untuk kelas eksekutif Rp10.000,00 per kg, kelas bisnis Rp6.000,00 per kg, dan kelas ekonomi Rp2.000,00 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :