Harga Pangan Hari Ini 7 April: Beras, Cabai, hingga Bawang Putih Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bahan pangan atau bahan pokok masyarakat mengalami lonjakan harga, seperti beras, kedelai, cabai, gula, hingga telur ayam.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Jumat (7/4/2023), harga beras premium naik 103 persen dibandingkan sepekan lalu menjadi Rp13.750 per kilogram (kg), beras medium jadi Rp11.890 per kg, kedelai naik 1,02 persen jadi Rp14.890 per kg, dan bawang putih naik 1,50 persen jadi Rp31.860 per kg.

Harga cabai merah keriting juga terpantau naik 2,82 persen jadi Rp36.150 per kg, cabai rawit merah naik 1,08 persen jadi Rp45.760 per kg, daging sapi murni naik 1,39 persen jadi Rp136.840 per kg, daging ayam ras naik 0,90 persen jadi Rp33.490 per kg. Lalu, telur ayam ras naik 1,35 persen jadi Rp29.290 per kg dan gula konsumsi naik 0,28 persen jadi Rp14.450 per kg.

Selanjutnya, jagung naik 0,16 persen jadi Rp6.150 per kg, ikan kembung naik 0,25 persen jadi Rp39.330 per kg, dan ikan tongkol naik 1,74 persen jadi Rp36.210 per kg.

Adapun, minyak goreng curah turun 0,20 persen jadi Rp14.940 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 1,27 persen jadi Rp17.820 per kg, dan bawang merah turun 0,48 persen jadi Rp33.490 per kg.

Sementara itu, harga sejumlah bahan pangan di DKI Jakarta pun mengalami kenaikan, seperti beras medium, daging ayam ras, dan juga daging sapi.

Dilansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga daging ayam ras naik 1,1 persen dibandingkan kemarin menjadi Rp32.300 per kg, daging sapi kualitas 2 naik 2,51 persen jadi Rp128.700 per kg, cabai merah besar naik 15,6 persen jadi Rp41.500 per kg, cabai merah keriting naik 3,59 persen jadi Rp37.500 per kg, dan beras medium naik 1,59 persen jadi Rp12.800 per kg.

