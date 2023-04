Harga Pangan 6 April 2023: Cabai, Beras, Bawang, Minyak Goreng Kompak Turun

Bisnis.com, JAKARTA- Harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras cabai merah keriting, beras medium, bawang merah, bawang putih bonggol, cabai merah, hingga minyak goreng curah mengalami penurunan. Sebaliknya, komoditas lain seperti telur, beras premium, daging ayam mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Nasional (Bapanas) hari ini pukul 09.55 WIB harga beras medium yakni Rp11.860 per kg, turun Rp40 atau 0,34 persen dibandingkan sehari sebelumnya. Sedangkan, beras premium mengalami kenaikan 0,59 persen atau Rp80 menjadi Rp13.690 per kg.

Komoditas bawang yang ikut mengalami penurunan yaitu bawang merah turun 1,12 persen atau Rp380 menjadi Rp33.430 per kg dan bawang putih bonggol yang kini dibanderol Rp31.320 per kg, turun 0,38 persen atau Rp120.

Tak hanya itu, harga cabai merah keriting dan cabai rawit merah pun ikut mengalami penurunan masing-masing 0,11 persen dan 0,50 persen. Adapun, harga cabai merah keriting yakni Rp35.650 per kg atau turun Rp40, sementara itu harga cabai rawit merah turun Rp230 menjadi Rp46.060 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,11 persen menjadi Rp18.020 per liter dan harga minyak goreng curah turun 0,40 persen menjadi Rp14.950 per liter.

Komoditas pangan lain yang mengalami penurunan yakni tepung terigu curah yang turun 0,36 persen menjadi Rp11.220 per kg dan Jagung Tk Peternak turun 1,14 persen menjadi Rp6.070 per kg.

Di sisi lain, harga pangan yang naik yaitu kedelai biji kering (impor) dengan kenaikan 0,47 persen atau Rp70 menjadi Rp14.840 per kg, lalu daging sapi murni yang naik 1,42 persen atau Rp1.920 menjadi Rp136.930 per kg.

Selanjutnya, harga daging ayam ras yang ikut naik 0,36 persen atau Rp120 menjadi Rp33.270 per kg, telur ayam ras naik 0,28 persen atau Rp80 menjadi Rp29.040 per kg, dan harga gula konsumsi yang naik 0,14 persen atau Rp20 menjadi Rp14.420 per kg.

Lebih lanjut, komoditas ikan juga mengalami kenaikan seperti harga ikan kebung yang naik 1,96 persen atau Rp770 menjadi Rp40.000 per kg, ikan tongkol naik 3,19 persen atau Rp1.130 menjadi Rp36.600 per kg dan ikan bandeng yang naik 1,55 persen atau Rp540 menjadi Rp35.330 per kg.

