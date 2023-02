Dalam Sepekan Harga Beras, Cabai, Kedelai hingga Minyak Goreng Kompak Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Harga bahan pangan seperti beras, cabai, kedelai hingga minyak goreng masih terus mengalami lonjakan dalam sepekan terakhir.

Dilansir dari Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (6/2/2023) pada pukul 09.00 WIB, beras premium naik 1,28 persen dibandingkan sepekan lalu (30/1/2023), menjadi Rp13.460 per kilogram (kg), beras medium naik 0,26 persen Rp11.690 per kg, kedelai naik 0,88 persen Rp14.970 per kg.

Kemudian bahan pangan yang naik juga yaitu bawang merah jadi Rp40.230 per kg, naik 0,45 persen, bawang putih naik 3,17 persen tembus Rp29.000 per kg, cabai merah keriting naik 4,09 persen mencapai Rp41.530 per kg, cabai rawit merah naik 7,52 persen jadi Rp54.460 per kg. Selanjutnya daging ayam ras juga naik 3,75 persen jadi Rp34.600 per kg, telur ayam naik 3,22 persen jadi Rp29.210 per kg, gula pasir naik 0,84 persen jadi Rp14.490 per kg.

Lalu, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,61 persen jadi Rp18.100 per kg, minyak goreng curah naik 1,67 persen jadi Rp15.230 per kg, tepung terigu naik 1,08 persen jadi Rp11.250 per kg, jagung peternak naik 1,55 persen jadi Rp5.890 per kg, ikan kembung naik 1,54 persen jadi Rp39.560 per kg, ikan tongkol naik 3,28 persen jadi Rp36.830 per kg, dan ikan bandeng naik Rp35.970 per kg.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Januari 2023 mencapai 0,34 persen secara bulanan. BPS juga mencatat kenaikan harga pangan ikut menyumbang inflasi pada Januari 2023 sebesar 0,34 persen.

"Komoditas penyumbang inflasi secara bulanan adalah beras, cabai merah, ikan segar, dan cabai rawit,” ucap Margo Yuwono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Catatan BPS menunjukan komoditas beras mengalami inflasi 2,34 persen dan memberikan andil 0,07 persen pada inflasi Januari 2023.

Angka ini jauh ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2022 , di mana beras mengalami inflasi 2,30 persen. Bila dibandingkan Januari 2022 dimana saat itu pada Januari 2022 terjadi inflasi 0,94 persen dan memberikan andil inflasi 0,03 persen.

Selain beras, komoditas cabai merah mengalami inflasi 10,90 persen dan memberikan andil 0,04 persen pada inflasi Januari 2023. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi kenaikan sebab pada Desember 2022 hanya terjadi 2,34 persen. Begitu juga dengan posisi Januari 2021 yang pada saat itu terjadi deflasi 15,88 persen.

