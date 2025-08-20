Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penerimaan Cukai Rokok Naik 9,6%, Tembus Rp121,9 Triliun Per Juli 2025

Penerimaan cukai rokok naik 9,6% menjadi Rp121,9 triliun per Juli 2025, mencapai 53,01% dari target APBN. Tantangan muncul dari rokok murah dan produksi turun.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 12:26
Share
Petugas Bea Cukai memeriksa sejumlah pita cukai rokok. / dok. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu
Petugas Bea Cukai memeriksa sejumlah pita cukai rokok. / dok. Ditjen Bea Cukai Kemenkeu

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) per Januari hingga Juli 2025 mencapai Rp121,98 triliun. Angka itu naik 9,6% dibandingkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp111,23 triliun.

Adapun APBN 2025 menetapkan target penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp230,09 triliun. Artinya, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp121,98 triliun per Juli itu setara dengan 53,01% target sepanjang tahun.

Cukai hasil tembakau sendiri, yang komponen itunya merupakan cukai rokok, merupakan penyumbang utama penerimaan cukai. Total penerimaan cukai sebesar Rp126,85 triliun sepanjang Januari—Juli 202 atau setara 51,95% dari target.

Dari total penerimaan cukai itu, 96,1% di antaranya berasal dari cukai hasil tembakau. Sumber penerimaan lain adalah cukai minuman mengandung ethil alkohol sebesar Rp10,19 triliun dan cukai ethil alkohol sebesar Rp0,12 triliun.

Tantangan Penerimaan Cukai

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan cukai hasil tembakau akan turun pada tahun ini karena semakin lakunya rokok murah.

Proyeksi tersebut terungkapkan di paparan eks Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (7/5/2025).

Baca Juga

Disebutkan, penerimaan cukai rokok berpotensi turun akibat tidak ada kenaikan tarif pada 2025 dan berlanjutnya fenomena drowntrading atau beralihnya konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah.

"Dua hal yang menyebabkan penerimaan cukai tembakau ini adalah satu kebijakan tarif, kedua adalah produksi daripada rokok yang mendekatkan pita cukai," jelas Askolani dalam rapat.

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menjelaskan bahwa penerimaan cukai rokok mencapai Rp55,7 triliun pada kuartal I/2025. Realisasi tersebut naik 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Produksi Rokok Turun

Kendati demikian, dia menjelaskan bahwa produksi rokok turun sebesar 4,2% (year on year/YoY) pada kuartal I/2025. Menurutnya, penurunan tersebut karena kontraksi produksi rokok golongan 1 (-10,9%) tidak bisa diimbangi pertumbuhan produksi golongan 2 (1,3%) dan golongan 3 (7,4%).

Memang, tarif cukai rokok golongan 1 lebih tinggi dari golongan 2 dan golongan 3 seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 97/2024. Akibatnya, harga eceran rokok golongan 1 berpotensi meningkatkan lebih tinggi daripada golongan 2 dan golongan 3 sehingga produksinya menurun.

Asko memaparkan bahwa produksi rokok terus mengalami penurunan pada 2021. Produksi hasil tembakau sebesar 334,8 miliar batang pada 2021, turun ke 323,9 miliar batang pada 2022, kembali turun ke 318,1 miliar batang pada 2023, dan terakhir turun ke 317,4 miliar batang pada 2024.

Di samping itu, dia menyampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan terus melakukan perbaikan pelayanan dan pengawasan. Menurutnya, perbaikan pelayanan dan pengawasan tersebut yang lebih penting.

"Makanya tadi kami sampaikan juga cukup signifikan dan konsisten kami ngawasin rokok-rokok ilegal, sebab dengan mengedukasi itu, mengingatkan itu, kan untuk mencegah juga mereka supaya memproduksi rokok tetap legal," kata Asko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)
Premium
9 menit yang lalu

Blackrock dan Investor Kakap yang Masih Aktif Tambah Saham Bukit Asam (PTBA)

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan
Premium
39 menit yang lalu

Target Harga Saham PANI dan CBDK, Duo Emiten Properti Aguan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape

Tak Hanya Singapura, Ini Daftar 22 Negara yang Tegas Melarang Penggunaan Vape

Lebih dari 72% Pria Indonesia Merokok, Paling Tinggi di Dunia

Lebih dari 72% Pria Indonesia Merokok, Paling Tinggi di Dunia

Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

Kepul Laba Gudang Garam (GGRM) dan Sampoerna (HMSP) Dikepung Rokok Ilegal

Kepul Laba Gudang Garam (GGRM) dan Sampoerna (HMSP) Dikepung Rokok Ilegal

Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal dari Malaysia

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal dari Malaysia

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

Kanwil DJBC Jatim II Himpun Penerimaan Rp32,06 Triliun per Juli 2025

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Dedi Mulyadi: Pendapatan Cukai Rokok Jabar Berpeluang Tak Capai Target

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penerimaan Cukai Rokok Naik 9,6%, Tembus Rp121,9 Triliun Per Juli 2025
Pajak
12 menit yang lalu

Penerimaan Cukai Rokok Naik 9,6%, Tembus Rp121,9 Triliun Per Juli 2025

Bos Jababeka Sebut Tarif Trump Berdampak Positif ke Kawasan Industri
Manufaktur
29 menit yang lalu

Bos Jababeka Sebut Tarif Trump Berdampak Positif ke Kawasan Industri

Zulhas: Seluruh Aturan Kopdes Merah Putih Rampung, Termasuk Model Bisnis
Jasa & Niaga
43 menit yang lalu

Zulhas: Seluruh Aturan Kopdes Merah Putih Rampung, Termasuk Model Bisnis

Perang Dagang dengan China Tak Kunjung Usai, Petani Kedelai AS Menjerit
Ekonomi Global
43 menit yang lalu

Perang Dagang dengan China Tak Kunjung Usai, Petani Kedelai AS Menjerit

Freeport Kaji Dampak Perbaikan Smelter, 100.000 Ton Konsentrat Tak Terserap
Energi & Tambang
54 menit yang lalu

Freeport Kaji Dampak Perbaikan Smelter, 100.000 Ton Konsentrat Tak Terserap

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Program 3 juta Rumah 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Tak Hanya Konglomerat, Sri Mulyani Juga Bakal Kejar Pajak Pedagang Eceran

2

Berburu di Kebun Binatang, Target Pajak Rp2.358 Triliun 2026 Bebani Wajib Pajak?

3

Mendag Sidak Gudang Pakaian Bekas di Bandung, Rusak Industri Tekstil

4

Program MBG Dapat Anggaran Jumbo Rp335 Triliun di 2026, Begini Komposisinya

5

Investor China Serbu RI, Jababeka (KIJA) Tangkap Peluang Raup Cuan