Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal dari Malaysia

Bea Cukai dan tim gabungan menggagalkan penyelundupan barang ilegal dari Malaysia di Jambi, mengamankan 10.000 koli senilai Rp30 miliar, serta menangkap 8 ABK.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 15:31
Share
Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama mengikuti Konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). / Bisnis-Arief Hermawan P.
Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama mengikuti Konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). / Bisnis-Arief Hermawan P.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menggagalkan penyelundupan ribuan koli barang impor ilegal di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Barang impor terindikasi ilegal itu diduga berasal dari Malaysia.

Operasi bersama tim gabungan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) serta TNI dan Polri itu merupakan bagian dari Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan. Penindakan dilakukan sekitar pekan lalu, setelah adanya informasi intelijen yang diterima oleh Bea Cukai.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi erat antarinstansi.

"Pencegahan penyelundupan ini menunjukkan bahwa sinergi antara Bea Cukai, BIN, BAIS, TNI, dan Polri berjalan efektif. Satgas Pemberantasan Penyelundupan menjadi payung koordinasi yang memperkuat langkah bersama dalam melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan ekonomi negara," ujarnya, dikutip melalui siaran pers, Rabu (13/8/2025).

Berdasarkan kronologinya, penggagalan terhadap penyelundupan itu berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh Bea Cukai terkait dengan adanya penyelundupan barang impor ilegal melalui jalur laut di wilayah Jambi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Bea Cukai melakukan pendalaman informasi bersama tim gabungan BIN, BAIS, TNI dan Polri sejak awal Agustus 2025.

Baca Juga

Pada Minggu (10/8/2025), tim gabungan mendapati dua kapal kayu asal Port Klang, Malaysia, yang bersandar di Pelabuhan Rakyat Taman Raja, Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kapal pertama, KLM. Airlangga (GT 168), melaporkan membawa berbagai barang seperti fishing equipment, penyemprot insektisida, dan barang lainnya.

Kemudian, kapal kedua yakni KLM. Arya Dwipa Arama (GT 469), melaporkan muatan seperti PVC wallpaper, filling cabinet, dan barang lainnya. Tim gabungan pun segera menuju lokasi sandar kapal dan melakukan pengawasan bongkar barang.

Dalam pengawasan bongkar barang kedua kapal, yang berlangsung pada tanggal 10-12 Agustus 2025, Bea Cukai dan tim gabungan menemukan muatan yang tidak sesuai dengan dokumen manifest, berupa tekstil dan produk tekstil (TPT), ballpress berisi pakaian bekas, dan barang lainnya.

Total temuan diperkirakan sebanyak 10.000 koli dengan perkiraan nilai barang lebih dari Rp30 miliar.

"Meski dokumen kapal mencantumkan barang-barang tersebut secara resmi, tetapi hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara muatan yang dilaporkan dengan barang yang sebenarnya diangkut," papar Djaka.

Selanjutnya, tim gabungan melakukan penindakan terhadap KLM. Airlangga dan KLM. Arya Dwipa Arama dan mengamankan delapan orang anak buah kapal (ABK) dari kedua kapal, yang terdiri dari nakhoda, chief, masinis, dan KKM.

Tidak hanya itu, terdapat satu orang koordinator lapangan pelabuhan rakyat yang ikut diamankan. Selain itu, pengamanan turut dilakukan terhadap kemudi kapal, GPS kapal, dan dokumen kapal. Petugas gabungan juga menyegel kapal dimaksud yang berada di dermaga pelabuhan rakyat.

Setelah pengawasan bongkar selesai, Selasa (12/8/2025), Bea Cukai dan tim gabungan memuat barang hasil penindakan tersebut ke dalam 89 unit truk wingbox untuk selanjutnya dibawa ke pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Jambi, dengan bantuan pengawalan ketat TNI dan Polri.

Selanjutnya, terang Djaka, pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan agar dapat mendukung penyelesaian atas kasus tersebut. Saat ini, tim gabungan telah mengamankan barang ke Pelabuhan Pelindo Talang Duku, Jambi, untuk proses lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Djaka juga menegaskan komitmen Bea Cukai dalam memberantas praktik penyelundupan.

"Penyelundupan bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga mengancam industri dalam negeri dan kesehatan masyarakat. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyelundupan untuk beroperasi di wilayah Indonesia," katanya.

Djaka menyatakan bahwa penindakan terhadap penyelundupan itu mempertegas komitmen Satgas Pemberantasan Penyelundupan dalam mengamankan pintu masuk negara dan mendukung stabilitas perekonomian nasional. Dia menyebut lembaganya bersama dengan instansi-instansi lain akan terus meningkatkan kualitas pengawasan, memastikan setiap upaya penyelundupan dapat terdeteksi dan ditindak secara tegas demi melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan ekonomi negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit
Premium
1 jam yang lalu

Pasar Luar Negeri Indofood (ICBP) & Mayora (MYOR) Kian Legit

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Laba Bersih Bank Jumbo, BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI Tahun 2025-2027

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bea Cukai: 1.512 Perusahaan Jadi Kawasan Berikat, Kontribusi Ekspor 27,94%

Bea Cukai: 1.512 Perusahaan Jadi Kawasan Berikat, Kontribusi Ekspor 27,94%

Ada Anomali Data Ekspor Feronikel RI dan China, Apa Kata ESDM dan Bea Cukai?

Ada Anomali Data Ekspor Feronikel RI dan China, Apa Kata ESDM dan Bea Cukai?

Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran 674.320 Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran 674.320 Batang Rokok Ilegal

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal

Kanwil DJBC Jatim II Berhasil Menindak 64,8 Juta Batang Rokok Ilegal

Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

Industri Rokok Sumbang Pajak Lebih Banyak dibanding Otomotif

Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

Kemenkeu Siapkan Strategi Perpajakan untuk Memperkuat Keuangan Negara

Peredaran 223.900 Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi Digagalkan Bea Cukai

Peredaran 223.900 Rokok Ilegal Lewat Ekspedisi Digagalkan Bea Cukai

Sebulan Terakhir BC Batam Tindak 257 Kasus Penyelundupan Barang Ilegal

Sebulan Terakhir BC Batam Tindak 257 Kasus Penyelundupan Barang Ilegal

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Zulhas: Penerbitan Aturan Baru HET Beras Tunggu Restu Prabowo
Jasa & Niaga
1 menit yang lalu

Zulhas: Penerbitan Aturan Baru HET Beras Tunggu Restu Prabowo

Bank Sentral Thailand Pangkas Suku Bunga ke 1,5% di Tengah Tekanan Ekonomi
Ekonomi Global
5 menit yang lalu

Bank Sentral Thailand Pangkas Suku Bunga ke 1,5% di Tengah Tekanan Ekonomi

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal dari Malaysia
Pajak
23 menit yang lalu

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Impor Ilegal dari Malaysia

Dwi Soetjipto: Badan Pengganti SKK Migas Idealnya di Bawah Danantara
Energi & Tambang
29 menit yang lalu

Dwi Soetjipto: Badan Pengganti SKK Migas Idealnya di Bawah Danantara

Susi Pudjiastuti & Warga Pangandaran Gelar Aksi Tolak Keramba Jaring Apung
Agribisnis
34 menit yang lalu

Susi Pudjiastuti & Warga Pangandaran Gelar Aksi Tolak Keramba Jaring Apung

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

2

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

3

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

4

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

2

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

3

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

4

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump