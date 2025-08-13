Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Beras Premium & Medium Dihapus, Ini Kata Mentan soal HET Satu Harga

Mentan Andi Amran Sulaiman membahas rencana penetapan HET beras satu harga usai dihapusnya klasifikasi beras premium dan medium.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 17:00
Share
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025). / Ni Luh Anggela
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025). / Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kelanjutan rencana pemerintah menghapus klasifikasi beras premium dan beras medium.

Menurutnya, perhitungan harga eceran tertinggi atau HET beras menjadi satu harga telah berlangsung dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Tadi pembahasan, mungkin berikutnya setelah 17 Agustus arahan Pak Menko tadi, diadakan ratas [rapat terbatas]," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Ketika ditanya perihal rentang harga beras yang tengah dibahas, dia meminta seluruh pihak agar menunggu hasil rapat terbatas nanti.

“Nanti setelah diputuskan, ya. Doakan, kita berdoa bersama,” tuturnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menuturkan bahwa pemerintah tengah memperhitungkan HET beras.

Baca Juga

“Oh, harganya [HET beras satu jenis] lagi dirumuskan,” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Dia menjelaskan bahwa sejatinya beras diklasifikasikan menurut komposisi beras pecahan atau patahan (broken rice). Adapun, beras premium memiliki persentase beras pecah lebih sedikit dibandingkan beras medium.

Untuk diketahui, beras premium memiliki lebih banyak butir utuh dan lebih sedikit patahan, yakni sebanyak 15%. Sementara itu, jika komposisi broken rice sudah mencapai 25% maka sudah masuk ke jenis beras medium.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah mematangkan regulasi terkait dengan klasifikasi mutu beras dan pengaturan HET beras di sejumlah wilayah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa nantinya akan diterapkan periode transisi untuk penerapan aturan baru menyusul adanya revisi aturan terkait klasifikasi mutu beras dan HET beras.

Revisi aturan yang dimaksud yakni Peraturan Bapanas No. 2/2023 tentang klasifikasi mutu beras dan Peraturan No. 5/2024 tentang HET.

“Akan ada pembedaan harga di daerah sentra produksi dengan harga di Indonesia Tengah dan Timur. Itu juga kita harus atur, karena tidak mungkin Indonesia yang luas ini dengan satu harga tanpa ada zonasi," kata Arief dalam keterangannya, dikutip pada Senin (4/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares
Premium
23 menit yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan, and Other Giants Secure Early Stakes in DSSA Shares

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra
Premium
50 menit yang lalu

Historia Bisnis: Ketika Mantan Dirut Pertamina Ini Tumbangkan Prajogo di Pucuk Komisaris Astra

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mentan Ungkap Prospek Cerah Ekspor Kelapa, Dorong Penghiliran hingga Investasi

Mentan Ungkap Prospek Cerah Ekspor Kelapa, Dorong Penghiliran hingga Investasi

Viral Beras Oplosan, Konsumen Kini Lebih Pilih Belanja di Pasar Tradisional

Viral Beras Oplosan, Konsumen Kini Lebih Pilih Belanja di Pasar Tradisional

Edukasi Pertanian Hidroponik Anak Muda

Edukasi Pertanian Hidroponik Anak Muda

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Zulhas: Penerbitan Aturan Baru HET Beras Tunggu Restu Prabowo

Zulhas: Penerbitan Aturan Baru HET Beras Tunggu Restu Prabowo

Wamentan: Pemerintah Jamin Pasokan Beras Medium Aman

Wamentan: Pemerintah Jamin Pasokan Beras Medium Aman

Ketersediaan Beras Premium di Sumsel Diklaim Aman

Ketersediaan Beras Premium di Sumsel Diklaim Aman

Menko Pangan Intruksikan Bulog Percepat Distribusi Beras Lewat Program SPHP

Menko Pangan Intruksikan Bulog Percepat Distribusi Beras Lewat Program SPHP

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih
Jasa & Niaga
2 menit yang lalu

Pemerintah Desa Dapat Keuntungan 20% dari Kopdes Merah Putih

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai
Pajak
12 menit yang lalu

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Kuota Gas Murah (HGBT) Terbatas, Utilitas Produksi Keramik Terancam Susut
Manufaktur
18 menit yang lalu

Kuota Gas Murah (HGBT) Terbatas, Utilitas Produksi Keramik Terancam Susut

Beras Premium & Medium Dihapus, Ini Kata Mentan soal HET Satu Harga
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Beras Premium & Medium Dihapus, Ini Kata Mentan soal HET Satu Harga

Kopdes Gagal Bayar Tak Wajib Kembalikan Talangan dari Dana Desa
Jasa & Niaga
43 menit yang lalu

Kopdes Gagal Bayar Tak Wajib Kembalikan Talangan dari Dana Desa

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

Ini Bedanya Payment ID dengan SLIK OJK

13 Agustus 2025

Foto

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI