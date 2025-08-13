Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan...

Mentan Amran menyetujui alih fungsi lahan sawah untuk pabrik mobil listrik BYD dan Vinfast di Subang.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 18:42
Share
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025). - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

“Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Lebih lanjut, Dedi memerinci bahwa peta tata ruang kawasan pabrik tersebut masih memuat kalimat lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), meskipun dia mengeklaim bahwa area sawah telah nihil. Itu sebabnya, dia menyebut bahwa penyelarasan ini dilakukan agar investasi berjalan dan lahan pertanian dapat tergantikan.

Dedi lantas mengaku mendapatkan rekomendasi strategis dari Kementan untuk mengganti lahan pengganti baru sebanyak tiga kali lipat dari peta yang ada.

“Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat, dan dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Baca Juga

Berdasarkan catatan Bisnis, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun.

Selanjutnya, merek EV asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

Tak ketinggalan, PT National Assemblers memiliki kapasitas pabrik 31.000 unit EV per tahun. Pabrik tersebut digunakan oleh merek Maxus dengan investasi Rp468 miliar dengan kapasitas 6.000 unit per tahun, lalu AION 19.000 unit, dan Citroen 6.000 unit per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin
Premium
2 menit yang lalu

Pemulihan Sido Muncul (SIDO) dari Rapor yang Masuk Angin

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi
Premium
32 menit yang lalu

Investor Asing Tambah Koleksi SBN, Sinar Mas Multiartha (SMMA), Bank Panin (PNBN) Cs Berlomba Rilis Obligasi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

Mobil Listrik BEV Terjual 42.178 Unit per Juli 2025, Hampir Lampaui 2024

Penjualan BYD Tembus 16.427 Unit per Juli 2025, M6 Paling Diburu

Penjualan BYD Tembus 16.427 Unit per Juli 2025, M6 Paling Diburu

VinFast Kupas Dinamika Investasi Berkelanjutan di Indonesia

VinFast Kupas Dinamika Investasi Berkelanjutan di Indonesia

VinFast Ekspansi Jaringan Bengkel: Nawilis hingga Raperind Jadi Mitra

VinFast Ekspansi Jaringan Bengkel: Nawilis hingga Raperind Jadi Mitra

Tarif Trump 19%, Ford Masih Bungkam Soal Isu Bangun Pabrik di Indonesia

Tarif Trump 19%, Ford Masih Bungkam Soal Isu Bangun Pabrik di Indonesia

Polytron Mulai Produksi Mobil Listrik di Purwakarta

Polytron Mulai Produksi Mobil Listrik di Purwakarta

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Penjualan Mobil Masih Lesu, Kecepatannya Seperti saat Pandemi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pengusaha Keluhkan Dibukanya Impor Nampan MBG: Kami Kalah Saing
Jasa & Niaga
17 menit yang lalu

Pengusaha Keluhkan Dibukanya Impor Nampan MBG: Kami Kalah Saing

Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan...
Jasa & Niaga
20 menit yang lalu

Mentan Setuju Lahan Sawah Dipakai Bangun Pabrik BYD & Vinfast, Asalkan...

Penjualan Semen Semester I/2025 Lesu, Proyek IKN dkk Sepi Permintaan
Manufaktur
27 menit yang lalu

Penjualan Semen Semester I/2025 Lesu, Proyek IKN dkk Sepi Permintaan

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Nusantara Regas Dukung Pengembangan LNG Hub Bandung dengan PGN dan Gagas

AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak
Infrastruktur
35 menit yang lalu

AHY soal Proyek Giant Sea Wall: Fokus di Jakarta, Semarang & Demak

Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional
Jasa & Niaga
51 menit yang lalu

Stok Beras di Ritel Kosong, Mentan: Konsumen Beralih ke Pasar Tradisional

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Aksi Unjuk Rasa Warga Pati Berakhir Ricuh
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

3

Direksi dan Komisaris KAI Dirombak, Bobby Rasyidin Jadi Dirut

4

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

5

Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?