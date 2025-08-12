Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Bidik Apotek dan Klinik Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir Agustus 2025

Pemerintah targetkan apotek dan klinik Kopdes Merah Putih beroperasi luas akhir Agustus 2025.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 21:11
Share
Anggota pengurus koperasi menata obat batan dan barang kebutuhan pangan lainnya saat persiapan menjelang peresmian secara nasional di Koperasi Desa Merah Putih Gampong Jawa, Banda Aceh, Aceh, Minggu (19/7/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa
Anggota pengurus koperasi menata obat batan dan barang kebutuhan pangan lainnya saat persiapan menjelang peresmian secara nasional di Koperasi Desa Merah Putih Gampong Jawa, Banda Aceh, Aceh, Minggu (19/7/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa
Ringkasan Berita
  • Pemerintah menargetkan operasional apotek dan klinik desa di bawah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat berjalan luas pada akhir Agustus 2025.
  • Relaksasi peraturan dan petunjuk teknis telah disepakati untuk mempermudah pengelolaan apotek dan klinik desa, termasuk tidak memerlukan izin baru selama dikelola oleh Kopdes.
  • Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menyediakan obat dan layanan kesehatan dengan harga lebih terjangkau, didukung oleh perusahaan farmasi yang menyuplai obat dengan harga diskon.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan operasional apotek dan klinik desa di bawah pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat berjalan secara luas pada akhir Agustus 2025. 

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Kesehatan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyepakati relaksasi sejumlah peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan apotek desa dan klinik desa itu.

"Harapannya pada akhir bulan ini akan keluar peraturan Menteri Kesehatan yang baru, yang nanti akan diikuti oleh Kementerian Investasi untuk perizinan dalam pengelolaan apotek dan klinik desa serta yang lain-lainnya,” katanya saat ditemui usai rapat koordinasi di kantornya, Selasa (12/8/2025).

Lebih lanjut, upaya ini dilakukan seiring dengan hasil pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Bali beberapa waktu lalu, yang menargetkan 15.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi pada Agustus-September tahun ini.

Menurut Ferry, Kopdes Merah Putih nantinya dapat melayani penjualan obat dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan di luar Kopdes.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta, juga menyambut baik gagasan untuk menyuplai obat dengan harga diskon. Dengan demikian, harga jual di apotek desa dapat lebih murah.

Baca Juga

“Kita bisa mendapatkan harga eceran, bisa 10%—20% di bawah retail modern. Karena harapannya semakin ke desa, harga obat bisa semakin murah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa apotek desa cukup dikelola oleh tenaga kefarmasian tanpa kewajiban apoteker, dan tidak memerlukan perizinan baru selama dilembagakan dalam Kopdes.

Selain relaksasi aturan, Kemenkes juga akan menerbitkan buku saku sebagai pedoman pelaksanaan operasional apotek dan klinik desa di bawah kelembagaan program prioritas pemerintah ini.

"Jadi nanti peraturannya tidak lagi mengikuti peraturan-peraturan teknis yang konvensional, tidak perlu IMB [izin mendirikan bangunan] lagi, tidak perlu strategi usaha lagi karena sudah melekat di Koperasi Desa," kata Dante.

Menurutnya, relaksasi aturan tersebut juga akan diterapkan dalam sistem kerja sama antara Kopdes dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, layanan kesehatan bagi masyarakat dapat lebih maksimal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu
Premium
1 jam yang lalu

Beda Hasil Ekspansi Pasar Ekspor Emiten Batu Bara (ITMG & PTBA) saat Permintaan China Lesu

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi
Premium
2 jam yang lalu

SBN Diserbu Investor Asing, Pamor Reksa Dana Pendapatan Tetap Bakal Makin Tinggi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Enam Kopdes Merah Putih di Malut Sudah Mulai Beroperasi

Enam Kopdes Merah Putih di Malut Sudah Mulai Beroperasi

Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?

Industri Farmasi Bakal Suplai Obat ke Kopdes Merah Putih, Bagaimana Harganya?

Aceh Targetkan 6.497 Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025

Aceh Targetkan 6.497 Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Oktober 2025

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Potong Rantai Tengkulak, Cirebon Andalkan Kopdes Merah Putih Serap Gabah

Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

Apotek Koperasi Merah Putih Bakal Jadi Katalis Ekonomi Lokal di Kalsel

Apotek Koperasi Merah Putih Bakal Jadi Katalis Ekonomi Lokal di Kalsel

Prabowo Minta Sri Mulyani Ada Obat Gratis, Begini Jawaban Kemenkeu dan DPR

Prabowo Minta Sri Mulyani Ada Obat Gratis, Begini Jawaban Kemenkeu dan DPR

Luncurkan Koperasi Merah Putih, Prabowo Targetkan Harga Obat hingga Pangan Murah

Luncurkan Koperasi Merah Putih, Prabowo Targetkan Harga Obat hingga Pangan Murah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Trump Pertimbangkan Gugat Bos The Fed imbas Renovasi Gedung
Ekonomi Global
33 menit yang lalu

Trump Pertimbangkan Gugat Bos The Fed imbas Renovasi Gedung

Mengintip Proyeksi Lifting Migas 2026 Jelang Nota Keuangan
Energi & Tambang
38 menit yang lalu

Mengintip Proyeksi Lifting Migas 2026 Jelang Nota Keuangan

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump
Manufaktur
56 menit yang lalu

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
11 Agt 2025 | 20:37 WIB

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Reaksi Pasar AS usai Rilis Data Inflasi: Saham Menguat, Yield Obligasi Susut
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Reaksi Pasar AS usai Rilis Data Inflasi: Saham Menguat, Yield Obligasi Susut

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

2

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

3

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

4

Seumur Jagung Jabatan Dirut Agrinas, Danantara jadi Alasan

5

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Peringatan Hari Gajah Sedunia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

2

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

3

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

4

Seumur Jagung Jabatan Dirut Agrinas, Danantara jadi Alasan

5

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum