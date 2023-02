Harga Pangan 4 Februari: Cabai, Bawang Putih hingga Beras Masih Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Harga beberapa bahan pangan seperti cabai merah, bawang putih, gula hingga beras masih terus mengalami kenaikan dibandingkan seminggu lalu.

Dilansir panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu (4/2/2023) pukul 14.00 WIB, harga cabai merah keriting naik 1,45 persen jadi Rp39.800 per kilogram (kg), bawang merah naik 0,66 persen jadi Rp40.020 per kg, bawang putih naik 0,25 persen jadi Rp28.200 per kg.

Kemudian beras masih terus naik 0,15 persen jadi Rp13.300 untuk kualitas premium, beras medium naik 0,17 persen jadi Rp11.660 per kg, biji kedelai naik 0,20 persen jadi Rp14.980 per kg, gula pasir naik 0,07 persen jadi Rp14.380 per kg, tepung terigu naik 0,18 persen jadi Rp11.150 per kg, ikan kembung naik Rp39.040 per kg, dan ikan tongkol naik 1,09 persen jadi Rp36.010 per kg.

Adapun bahan pangan yang turun yaitu daging sapi murni turun 0,23 persen jadi Rp134.520 per kg, cabai rawit merah turun 0,66 persen jadi Rp51.280 per kg, daging ayam ras turun 0,24 persen jadi Rp33.460 per kg, telur ayam ras turun 0,35 persen jadi Rp28.390 per kg.

Selain itu, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,06 persen jadi Rp17.990 per kg, jagung peternak turun 0,34 persen jadi Rp5.850 per kg, dan minyak goreng curah stabil di Rp14.990 per kg.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Bali hari ini, Sabtu (4/2/2023), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan secara umum harga bahan pangan di Kota Denpasar terpantau stabil. Hal ini diklaim sebagai keberhasilan peran pemerintah daerah yang turut menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok.

"Pemerintah daerah tanggap dengan terus memonitor harga bapok. Jika harga bapok naik, Pemerintah daerah akan membantu biaya logistik. Selain itu, dibantu dalam bentuk subsidi sehingga harga bapok di Denpasar stabil," kata Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/2/2023).

Berdasarkan pantauan harga beras medium tercatat Rp10.000 per kg, beras medium bulog Rp9.000 per kg, beras premium Rp13.000 per kg, gula pasir Rp13.000 per kg, minyak goreng curah Rp15.300 per liter, minyak goreng Minyakita Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp18.000 per liter, tepung terigu Rp13.000 per kg, daging sapi Rp110.000 per kg, daging ayam ras Rp35.000 per kg, telur ayam ras Rp28.800 per kg, cabai merah keriting Rp40.000 per kg, cabai merah besar Rp30.000 per kg, cabai rawit merah Rp47.000 per kg, bawang merah Rp37.500 per kg, serta bawang putih Rp25.000 per kg.

