Strategi 2023, Greenwood Group Pilih Ekspansi di Yogyakarta dan Jawa Tengah

Bisnis.com, JAKARTA -- Greenwoods Group optimistis dapat berekspansi di wilayah Yogyakarta seiring dengan proyeksi pertumbuhan sektor properti yang lebih baik pada 2023.

Perwakilan Manajemen Greenwoods Jateng Development Rudi Nugroho meyakini sektor properti masih memiliki ruang untuk bertumbuh. Salah satu faktor pendukungnya adalah proyeksi Bank Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bisa menyentuh sekitar 5 persen.

Ditambah lagi, lanjutnya, sejak 2021, BI dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor perumahan. BI mengeluarkan kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV)/financing to value (FTV) untuk kredit/pembiayaan properti menjadi 100 persen.

"Kemudian apabila melihat dari sisi demand, diprediksikan ada sekitar 700.000 -- 800.000 tambahan keluarga baru per tahun," ujarnya, Sabtu (21/1/2023).



Dengan kondisi tersebut, Rudi menilai akan berimbas terhadap penyaluran kredit yang lebih baik dibandingkan dengan pada 2022.



"Selain itu, sektor properti juga memperlihatkan daya tahannya atau resilience karena meskipun terjadi krisis pandemi masih mengalami pertumbuhan," imbuhnya.

Menurutnya, investasi rumah merupakan pilihan untuk investasi jangka panjang dan menjadi satu-satunya investasi yang mengalahkan angka inflasi tahunan di Indonesia.



Greenwoods Group membidik untuk berekspansi dengan menyasar proyek-proyek residensial dan hotel di Yogyakarta, Semarang, dan kota-kota lainnya di Jawa Tengah.

Menurutnya pengembangan properti di wilayah tersebut bakal didukung dengan progres pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Yogyakarta International Airport (YIA) ya g telah mencapai 45,8 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2023.

Tol Solo-Yogyakarta-YIA ini akan terhubung dengan jalan Tol Semarang-Solo. Tersambungnya kedua infrastruktur tersebut akan membentuk segitiga emas yang bisa meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang.

Pembangunan jalan tol juga akan memperkuat posisi Yogyakarta dalam sektor pariwisata yang akan semakin tumbuh dan berkembang dengan baik.

Potensi ini yang bakal digarap oleh Greenwoods Group melalui anak usahanya, PT. Greenwoods Jateng Development. Perseroan berencana perumahan bernama Damara Village Kirana Mlati yang berlokasi di daerah Mlati, Sleman – Yogyakarta.

Greenwoods juga bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk proses KPR.Promo khusus yang diberikan Bank Mandiri adalah Suku Bunga Spesial mulai dari 4,5 persen dengan kemudahan proses cepat dan DP ringan yang khusus diberikan kepada calon konsumen perumahan Damara Village Kirana Mlati.

Calon konsumen juga dapat menikmati berbagai promo yang sudah disiapkan pengembang, antara lain adalah Gratis kolam renang, gratis AC untuk setiap kamar tidur, serta gratis biaya-biaya lainnya.