Mendag Lutfi Klaim Harga Pangan Stabil, Apa Saja?

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengklaim bahwa harga pangan stabil untuk beberapa komoditas. Bahkan beberapa harga komoditas diklaim turun seperti, beras, gula, bawang putih, daging ayam, dan daging sapi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan harga beberapa komoditas pangan tersebut terpantau stabil, bahkan turun dibandingkan dengan periode Lebaran 2022.

“Kami juga terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara harian melalui sistem pasar kebutuhan pokok atau SP2KP dibandingkan dengan Lebaran lalu. Terpantau sejumlah harga komoditas tercatat stabil dan mengalami penurunan,” kata Lufti dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).

Sejumlah komoditas yang stabil harganya yakni beras berada di kisaran Rp10.500 per kilogram (medium) dan Rp12.500 per kilogram (premium). Kemudian, harga daging sapi terus turun di kisaran Rp135.000 per kilogram dari harga tertinggi Rp149.000 per kilogram saat momen Lebaran.

“Diikuti juga oleh daging ayam turun 9,88 persen menjadi Rp37.400 per kilogram dari Rp41.500 per kilogram. Kemudian bawang putih turun 3,89 persen menjadi Rp32.100 per kilogram, gula pasir stabil di rata-rata Rp14.700 per kilogram,” tutur Lutfi.

Gula pasir yang sebelumnya mendapat perhatian karena sempat tembus Rp16.000 per kilogram mengalami penurunan harga karena sudah memasuki musim giling sejak awal Mei 2022 sehingga barang sudah mulai membanjiri pasar.

Sementara itu, harga rata-rata daging ayam terpantau terjadi kenaikan kembali pada hari ini akibat kenaikan harga input produksi yakni jagung pakan di level Rp5.800 per kilogram.

