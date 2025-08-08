Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom Bank Asing Ini Percaya Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Simak Alasannya

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% pada kuartal II/2025, didorong sektor informal dan investasi, menurut HSBC.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 17:00
Share
Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (26/6/2024). / Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (26/6/2024). / Bisnis-Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • HSBC Global Research tidak terkejut dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 sebesar 5,12% YoY, berbeda dengan konsensus ekonom yang memperkirakan pertumbuhan maksimal 5% YoY.
  • Pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor informal dan konsumsi masyarakat, meskipun ada keraguan mengenai pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya.
  • Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,99% YoY, didukung oleh belanja modal pemerintah dan swasta, meskipun pertumbuhan konsumsi dianggap belum cukup untuk mendorong produksi yang masih negatif.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - HSBC Global Research menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year-on-year (YoY) tidak mengejutkan. Hal itu berbeda dengan konsensus ekonom dan analis yang memperkirakan pertumbuhan kuartal II/2025 hanya bisa paling tinggi mencapai 5% YoY. 

Sebagaimana diberitakan Bisnis sebelumnya, konsensus dari 30 ekonom dan analis yang dihimpun Bloomberg sebelum Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data PDB kuartal II/2025, menunjukkan bahwa nilai median pertumbuhan yakni sebesar 4,8% YoY. Hanya dua analis yang memperkirakan pertumbuhan bisa tembus 5%.

"Ketika kami mendapatkan data pertumbuhan PDB [April sampai dengan] Juni beberapa hari yang lalu, kami sebenarnya tidak terlalu terkejut," ungkap Pranjul Bhandari, Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, pada media briefing yang diselenggarakan secara daring, Jumat (8/8/2025).

Menurut Pranjul, pertumbuhan ekonomi tiga bulan kedua 2025 di Indonesia didorong oleh sektor informal ketika faktor lainnya mengalami penurunan. Dia mencontohkan ketahanan sektor informal itu terlihat dari belanja makanan, minuman, pakaian, produk energi serta kebutuhan lain-lain. "Saya pikir itu menunjukkan pertumbuhan, dan kami pikir ini lah yang mendasari pertumbuhan," terangnya. 

Kendati demikian, Pranjul mengakui bahwa ada banyak pertanyaan yang meragukan apabila perekonomian Indonesia benar-benar tumbuh. Dia menegaskan bahwa pertumbuhan memang benar terjadi. 

"Ada banyak pertanyaan apakah ekonomi Indonesia benar-benar tumbuh? Jawaban dari saya, iya. Apabila dilihat secara dekat dan melihat sektor informasi dan konsumsi masyarakat, itu telah meningkat apabila dibandingkan dengan tahun lalu," tuturnya. 

Baca Juga

Di sisi lain, Pranjul melihat bahwa data pertumbuhan PDB kuartal II/2025 yang dirilis BPS merupakan yang tertinggi dalam dua tahun. Investasi, atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), juga terlihat kuat. 

Dia menilai investasi kuartal II/2025 didorong oleh belanja modal oleh pemerintah, sehingga PMTB tumbuh 6,99% YoY, sedangkan konsumsi tumbuh 4,97% YoY. 

Namun demikian, Pranjul menyampaikan bahwa capaian pertumbuhan kuartal II/2025 yang didorong konsumsi itu tidak cukup bagus. Dia menyebut ke depan pada dua kuartal terakhir 2025 pertumbuhan harus bisa mendorong produksi yang saat ini masih tercatat negatif. 

"Menurut saya apa yang dibutuhkan adalah investasi perusahaan untuk tumbuh karena dengan tumbuhnya penanaman modal perusahaan maka kapasitas ekonomi tumbuh dan menciptakan lapangan kerja dengan gaji tinggi," ungkapnya. 

Adapun merujuk data PDB kuartal II/2025, pertumbuhan investasi atau PMTB senilai 6,99% didukung oleh belanja mesin. Saat dimintai konfirmasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut belanja mesin itu adalah barang modal atau capital goods, yang menunjukkan investasi yang masuk. 

Namun, Airlangga enggan memerinci lebih lanjut proyek investasi apa saja yang dimaksud olehnya mendorong belanja mesin itu. Dia menilai investasi yang mendorong pertumbuhan itu adalah dari swasta, kendati belanja dari pemerintah juga ada. 

"Kalau mesin kan capital goods. Capital goods berarti realisasi investasi. [Dari] swasta. Komoditasnya kan macam-macam. Ada yang kalau permesinan bisa dari sektor logam, yang tumbuhnya tinggi," terangnya di Kantor Kemenko Perekonomian pada hari yang sama rilis data PDB kuartal II/2025, Selasa (5/8/2025). 

Menko Perekonomian sejak 2019 itu juga mengatakan capaian pertumbuhan kuartal II/2025 itu membuat pemerintah optimistis bahwa target pertumbuhan 5,2% yoy sepanjang 2025 bisa tercapai. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping
Premium
2 jam yang lalu

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
3 jam yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bank Terbesar Eropa HSBC Kantongi Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Rp891,56 Triliun

Bank Terbesar Eropa HSBC Kantongi Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Rp891,56 Triliun

Tiket ke Jepang Plus China Mulai Rp7,7 Juta, Cek Promo HSBC dan ANA Terbaru!

Tiket ke Jepang Plus China Mulai Rp7,7 Juta, Cek Promo HSBC dan ANA Terbaru!

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Riau Economic Forum 2025, Bahas Peluang dan Tantangan ke Depan Bumi Lancang Kuning

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

Gubernur Optimistis Ekonomi Riau Makin Positif, Investasi Rp15 Triliun Siap Masuk

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya

Konsensus Ekonom Ramal Ekonomi RI Kuartal II/2025 Tumbuh 4,8%, Ini Alasannya

Konsensus Ekonom Ramal Ekonomi RI Kuartal II/2025 Tumbuh 4,8%, Ini Alasannya

Keberlanjutan Ekonomi Indonesia Bergantung pada Penerapan ESG

Keberlanjutan Ekonomi Indonesia Bergantung pada Penerapan ESG

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pertamina Berpotensi Segera Serap Minyak dari Sumur Rakyat di Sumsel
Energi & Tambang
11 menit yang lalu

Pertamina Berpotensi Segera Serap Minyak dari Sumur Rakyat di Sumsel

Ekonom Bank Asing Ini Percaya Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Simak Alasannya
Ekonomi
19 menit yang lalu

Ekonom Bank Asing Ini Percaya Ekonomi RI Tumbuh 5,12%, Simak Alasannya

Biodiesel B50 Dipastikan Jalan 2026 Meski Bahan Baku Masih jadi Isu
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Biodiesel B50 Dipastikan Jalan 2026 Meski Bahan Baku Masih jadi Isu

Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

Duh! 939.038 Buruh Jadi Korban PHK Imbas Relaksasi Impor
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Duh! 939.038 Buruh Jadi Korban PHK Imbas Relaksasi Impor

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

4

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

5

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

4

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

5

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas