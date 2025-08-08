Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendag Dorong Ekspor UMKM Naik Kelas Lewat AOSD 2025

Kemendag menggelar AOSD 2025 pada 8-10 Agustus untuk mendorong UMKM memperluas pasar ekspor ke Asean melalui e-commerce.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 08:31
Share
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Kick Off ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (7/8/2025). — Bisnis/Rika Anggraeni
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Kick Off ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (7/8/2025). — Bisnis/Rika Anggraeni

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menggelar program Asean Online Sale Day (AOSD) 2025 untuk mendorong produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas ke kancah internasional.

Melansir dari laman resmi onlineasean.com, Kamis (7/8/2025), AOSD merupakan rangkaian acara belanja online pertama yang akan dilakukan secara kolektif dalam skala wilayah dan telah diadakan setiap tahun sejak 2020.

Dengan begitu, program AOSD ini bakal mempromosikan perdagangan lintas batas melalui e-commerce. Melalui program ini, UMKM memiliki peluang untuk mempromosikan produk/jasa kepada pelanggan di seluruh Asean.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan AOSD 2025 akan digelar pada 8–10 Agustus 2025 untuk mempromosikan produk lokal dengan menggandeng platform e-commerce.

“Jadi, setiap tanggal 8–10 Agustus kita memang melakukan program ini [AOSD]. Tujuannya adalah bagaimana kita mempromosikan produk-produk kita secara online, kita bekerja sama dengan platform e-commerce,” jelas Budi dalam acara Kick Off ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2025 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Budi menuturkan bahwa program AOSD 2025 bisa membantu para UMKM lokal menggaet pasar lebih luas, serta mengantongi transaksi lebih banyak. Hal ini mengingat pasar tujuan dari program ini adalah se-Asean.

Baca Juga

“Kalau tidak ada platform, tidak ada online, tidak ada e-commerce, mungkin UMKM tidak mudah mendapatkan buyer. Tapi dengan fasilitas ini barang mudah dikenal, transaksi juga bisa ritel, sehingga produk-produk bisa memasari atau masuk ke pasar Asean,” terangnya.

Selain itu, Budi menyebut gelaran AOSD juga sejalan dengan program UMKM Bisa Ekspor yang diusung Kemendag. Program ini telah memfasilitasi lebih dari 700 UMKM untuk program business matching dengan transaksi senilai US$90,04 juta atau Rp1,46 triliun (kurs Rp16.274 per dolar AS).

Menurut Budi, AOSD juga berpeluang meningkatkan ekspor Indonesia ke kawasan Asean. Terlebih, surplus Indonesia ke kawasan Asean mencapai US$9,59 miliar pada semester I/2025.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan AOSD telah berlangsung sejak 2020 dan melibatkan UMKM nasional, termasuk di Asean.

“Tujuannya untuk tentunya menggerakkan perekonomian nasional dan perekonomian di kawasan Asean. Dan tentunya kita juga berharap partisipasi dari para konsumen di Indonesia,” ujar Djatmiko.

Apalagi, kata Djatmiko, platform e-commerce telah menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan UMKM untuk dapat mengurangi biaya logistik, biaya operasional, sekaligus memasarkan produknya secara lebih efisien dan menjaga pasar yang lebih luas dan konsumen yang lebih beragam.

“Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami menekankan pentingnya perang e-commerce dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing UMKM di Indonesia,” ujarnya.

Ke depan, Kemendag berharap para peserta dapat menjadikan AOCD sebagai ajang untuk memperluas pangsa pasar di kawasan Asean dan berpartisipasi dalam meningkatkan perdagangan elektronik lintas batas.

Shopee Ramaikan AOSD

Dalam kesempatan yang sama, Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi menyebut kolaborasi merupakan faktor penting dalam memajukan UMKM di Tanah Air, termasuk dengan mendukung Asean Online Sale Day 2025.

Daniel menyatakan, Shopee telah memberikan seksi khusus di pilihan ‘Shopee Pilih Lokal’ yang ada halaman utama. “Kami percaya dengan begini, ini akan bisa membantu untuk terus meningkatkan penjualan [produk UMKM],” imbuhnya.

Terlebih, dia mengeklaim, Shopee memiliki program Ekspor Shopee untuk membawa produk lokal Indonesia ke kancah global secara otomatis dan mudah sejak 2019.

Sejak program Ekspor Shopee dicanangkan dan dimulai pada 2019, perusahaan telah mengekspor lebih dari 60 juta produk ke mancanegara.

“Prosesnya sangat mudah, jadi ketika ada orderan dari luar negeri maka cukup pick pack lalu di ship ke gudang Shopee, selanjutnya akan kami lanjutkan prosesnya. Jadi ini benar-benar seperti ada orderan dari lokal,” bebernya.

Sepanjang semester I/2025, Shopee telah mengekspor lebih dari 10 juta program ke mancanegara di Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Latin Amerika. Adapun, beberapa produk ekspor unggulan Shopee terdiri dari fesyen, perlengkapan rumah, dan keperluan olahraga.

Pada periode yang sama, destinasi pasar ekspor Shopee beragam. Namun, tiga destinasi ekspor tertinggi adalah Malaysia, Singapura, dan Filipina.

“Kami percaya bahwa dengan semangat kolaborasi dan juga kita berjuang bersama kita yakin pasti kita bisa mengekspor lebih dan juga bisa membantu produk-produk UMKM untuk bisa sukses di kancah global,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku
Premium
16 menit yang lalu

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Premium
46 menit yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025

CIMB Niaga (BNGA) Ungkap Jurus Dongkrak Kredit UMKM, Bidik Tumbuh 10% Akhir 2025

Ada 87.000 UMKM di Balikpapan, 25 Siap Ekspor

Ada 87.000 UMKM di Balikpapan, 25 Siap Ekspor

Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

Jurus RI Tangkal Efek Tarif Trump, Kebut Sederet Perjanjian Dagang

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Daftar Konglomerat yang Bakal Hadiri Retret Kadin, Ada Bos Lippo hingga Sinar Mas

Mendag: RI-Peru Bakal Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA 11 Agustus

Mendag: RI-Peru Bakal Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA 11 Agustus

Mendag soal Fenomena Rojali-Rohana: Itu Kebebasan Konsumen

Mendag soal Fenomena Rojali-Rohana: Itu Kebebasan Konsumen

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Waskita Bidik Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025
Infrastruktur
1 jam yang lalu

Waskita Bidik Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket 3 Tuntas Akhir 2025

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Harga Emas Melesat Ditopang Tarif Trump dan Ekspektasi Pemangkasan Bunga

Kemendag Dorong Ekspor UMKM Naik Kelas Lewat AOSD 2025
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Kemendag Dorong Ekspor UMKM Naik Kelas Lewat AOSD 2025

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Cadangan Devisa RI Dibayangi Utang Luar Negeri dan Efek Tarif Trump 19%
Ekonomi
1 jam yang lalu

Cadangan Devisa RI Dibayangi Utang Luar Negeri dan Efek Tarif Trump 19%

Harga Pangan Hari Ini 8 Agustus: Harga Beras Premium-Medium Naik di Semua Wilayah
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Harga Pangan Hari Ini 8 Agustus: Harga Beras Premium-Medium Naik di Semua Wilayah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

4

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

5

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pawai Kemerdekaan Tampilkan Parade Kreasi Busana Unik
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

4

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

5

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel