HKI Teken MoU dengan Kemendikti dan BKPM, Tingkatkan Kualitas SDM

HKI, Kemendikti, dan BKPM menandatangani MoU untuk meningkatkan kualitas SDM melalui sinergi industri, pendidikan, dan investasi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:15
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia/Istimewa
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA- Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Penandatanganan ini berlangsung dalam rangkaian Konvensi Sains, Teknologi dan Industri 2025, dan turut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, pada Kamis (7/8/2025).

Nota kesepahaman ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi strategis antara sektor industri, pemerintah, dan dunia pendidikan tinggi.

Fokus utama kerja sama ini di antaranya meliputi, penyelarasan kurikulum industri dengan kebutuhan dunia usaha, dan perkembangan teknologi. Kolaborasi Riset dan Inovasi untuk mempercepat hilirisasi industri nasional dan menarik investasi.

Selanjutnya adalah upaya peningkatan daya saing investasi melalui penciptaan SDM unggul dan inovatif, berdasarkan potensi ekosistem industri dan kawasan industri.

Lebih jauh, penandatanganan ini juga merupakan bagian dari perwujudan Asta Cita dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepat inovasi teknologi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Ketua Umum HKI H. Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya konkret untuk menyatukan visi dan kekuatan antar pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem industri yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan.

"Melalui kolaborasi ini, HKI berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi," ujar Ma’ruf.

HKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah.

“HKI akan terus bersinergi dengan pemerintah dan mendorong kawasan industri menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, sekaligus wadah integrasi antara talenta, teknologi, dan investasi menuju Indonesia yang mandiri dan maju,” tutup Ma’ruf.

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

