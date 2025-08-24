Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

Ekspansi kawasan industri di Indonesia meningkat pada 2025, didorong oleh perang tarif global dan relokasi pabrik dari China, Jepang, Korea, dan Uni Eropa.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 15:10
Share
Masterpland Batang Industrial Park (BIP), salah satu proyek kawasan industri di Batang, Jawa Tengah, besutan emiten properti PT Intiland Development Tbk (DILD). /Intiland.
Masterpland Batang Industrial Park (BIP), salah satu proyek kawasan industri di Batang, Jawa Tengah, besutan emiten properti PT Intiland Development Tbk (DILD). /Intiland.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) mencatat peningkatan ekspansi pengembang lahan industri pada 2025 di tengah momentum perang tarif global. Perluasan itu pun merata ke seluruh wilayah, baik itu bagian barat maupun timur Indonesia.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan kondisi itu memicu peningkatan relokasi dan ekspansi sejumlah pabrik dari China serta negara lainnya seperti Jepang, Korea, hingga Uni Eropa. 

"Sekarang banyak juga ke luar Jawa, seperti Kepulauan Riau (Kepri) kawasan industri di sana rata-rata ekspansi dan begitu pula di Indonesia timur semua ekspansi," kata Ma'ruf kepada Bisnis, Minggu (24/8/2025). 

Jika merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran tumbuh 19,2% (year-on-year/YoY) menjadi Rp75 triliun pada semester I/2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp62,9 triliun. 

Kendati demikian, HKI tak memberikan data spesifik terkait realisasi investasi khusus kawasan industri hingga pertengahan tahun ini. Akhmad hanya mengungkapkan, peningkatan penjualan dan sewa lahan cukup pesat dibandingkan tahun lalu. 

"Bukan hanya beli [lahan industri], ada yang sewa dan ini peningkatannya sangat luar biasa bahkan semua pemilik kawasan di seluruh Indonesia ekspansi," tuturnya. 

Tak hanya itu, HKI juga melihat ekspansi kawasan industri ditopang oleh kinerja industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor manufaktur tumbuh 5,6% pada triwulan II/2025 atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 5,12% periode yang sama tahun lalu. 

Secara terperinci, sektor industri makanan dan minuman, logam dasar, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan manufaktur dengan kontribusi 5,68% YoY. 

"Kami mengapresiasi capaian ini karena menunjukkan sektor industri terus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian tersebut juga memberikan sinyal positif bagi investor, bahwa Indonesia adalah destinasi investasi yang prospektif dan kompetitif," jelasnya. 

Dalam hal ini, pihaknya menyadari peran strategis pengembang kawasan industri untuk menarik investor. Maka, penyediaan infrastruktur dan lahan siap pakai menjadi fokus, serta kepastian efisiensi lewat utilitas, pengelolaan lingkungan, hingga fasilitas logistik yang terintegrasi. 

"Kami percaya, apabila seluruh investasi yang masuk dapat difasilitasi dengan baik, perizinan dipercepat, dan dukungan lintas kementerian serta pemerintah daerah terus terjalin, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bukan hanya sekadar harapan, tetapi dapat menjadi kenyataan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Oktaviano DB Hana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit
Premium
9 jam yang lalu

Haji Isam’s Investment and Salim–Gelael Group’s KFC (FAST) on Track to Profit

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan
Premium
23 jam yang lalu

Sinyal Kuat Menebalnya Dividen Astra International (ASII) dari JP Morgan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengusaha Kawasan Industri RI Tadah Berkah Relokasi Pabrik Efek Tarif Trump

Pengusaha Kawasan Industri RI Tadah Berkah Relokasi Pabrik Efek Tarif Trump

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Pemerintah Dukung Kemudahan Investasi di Kawasan Industri

Pemerintah Dukung Kemudahan Investasi di Kawasan Industri

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025

Naik 38,4%, Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tembus Rp16,68 Triliun pada Semester I/2025

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

DPMPTSP: 11 Investor Terhambat di Cirebon Gara-gara UPL, Investasi Triliunan Menggantung

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

Batalkan Tarif Balasan, Kanada Percepat Negosiasi Perdagangan dengan AS

Berita Lainnya

Berita Terbaru

AS Bakal Terapkan Tarif Tinggi Furnitur, Produsen Berharap Prabowo Turun Tangan
Manufaktur
19 menit yang lalu

AS Bakal Terapkan Tarif Tinggi Furnitur, Produsen Berharap Prabowo Turun Tangan

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo
Pajak
28 menit yang lalu

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat
Manufaktur
52 menit yang lalu

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik
APBN
1 jam yang lalu

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

Gapki Sebut Putusan WTO Bakal Perkuat Posisi RI, Angin Segar Industri Biodiesel
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Gapki Sebut Putusan WTO Bakal Perkuat Posisi RI, Angin Segar Industri Biodiesel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

2

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

3

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

4

RI Raih Dukungan WTO dalam Sengketa Bea Masuk Impor dengan Uni Eropa

5

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Ribuan Warga Meriahkan Kirab Budaya Nusantara di Sleman, Angkat Tradisi dan Persatuan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Agar Tak Jawa Sentris

2

Mengurai Wacana Stasiun Gambir Pindah ke Manggarai hingga Karet Dihapus

3

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

4

RI Raih Dukungan WTO dalam Sengketa Bea Masuk Impor dengan Uni Eropa

5

Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini