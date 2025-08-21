Bisnis Indonesia Premium
Pemerintah Dukung Kemudahan Investasi di Kawasan Industri

Pemerintah Indonesia mendukung investasi di kawasan industri dengan mempercepat perizinan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan infrastruktur.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:15
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang dipimpin oleh Ketua Umum H. Akhmad Ma’ruf Maulana, di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta/Istimewa
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang dipimpin oleh Ketua Umum H. Akhmad Ma’ruf Maulana, di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta/Istimewa
Ringkasan Berita
  • Pemerintah berkomitmen mempercepat perizinan dan harmonisasi regulasi untuk memudahkan investasi di kawasan industri.
  • Kawasan industri dianggap sebagai motor penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja, dengan dukungan infrastruktur dan layanan perizinan yang ditingkatkan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA– Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) yang dipimpin oleh Ketua Umum H. Akhmad Ma’ruf Maulana, di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pengelola kawasan industri dalam mempercepat arus investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rosan menegaskan bahwa kawasan industri merupakan salah satu lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah, kata Rosan, berkomitmen untuk memberikan berbagai kemudahan bagi investor, khususnya melalui percepatan perizinan, harmonisasi regulasi lintas kementerian, serta peningkatan infrastruktur pendukung.

“Kawasan industri adalah motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah akan terus memberikan dukungan nyata, termasuk percepatan layanan perizinan dan penyelesaian hambatan tata ruang, agar investasi di kawasan industri semakin kompetitif di pasar global,” ujar Menteri Rosan, dikutip pada Kamis (21/8/2025).

Dia menambahkan bahwa Presiden RI telah memberikan instruksi khusus untuk mempercepat integrasi sistem layanan investasi agar lebih transparan, efisien, dan ramah bagi pelaku usaha.

Ketua Umum HKI, H. Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen pemerintah. Menurutnya, kawasan industri telah berperan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dengan menyediakan lahan terintegrasi, fasilitas produksi, dan ekosistem investasi yang berdaya saing.

“HKI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. Kami akan memperkuat peran kawasan industri sebagai pusat investasi, mendorong hilirisasi industri, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Kami optimistis bahwa melalui sinergi ini, Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi berkualitas yang berdampak positif bagi bangsa,” ungkap Maruf.

Dalam kesempatan ini HKI menyampaikan apresiasi lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2025 di mana PP ini memberikan mandat besar kepada BKPM untuk memperkuat peran strategisnya dalam mempercepat perizinan dan menciptakan kemudahan berusaha.

Dari sudut pandang pengusaha kawasan industri, untuk mendukung implementasi regulasi ini HKI berharap agar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berperan sebagai regulator yang efektif.

Selain itu, HKI berharap kolaborasi aktif antara BKPM dan pelaku kawasan industri. Hal lain yang juga diharapkan yaitu fasilitasi akses insentif dan promosi investasi.

Pertemuan ini juga membahas berbagai isu strategis, mulai dari penyederhanaan regulasi, penyelesaian tumpang tindih tata ruang, hingga penguatan digitalisasi layanan investasi.

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

Wamen Fahri Hamzah Kaji Subsidi Lahan untuk Pangkas Harga Rumah hingga 50%
Properti
41 menit yang lalu

Wamen Fahri Hamzah Kaji Subsidi Lahan untuk Pangkas Harga Rumah hingga 50%

AS - Uni Eropa Perkuat Pakta Dagang, Tarif Impor Mobil Turun dari 27% jadi 15%
Jasa & Niaga
50 menit yang lalu

AS - Uni Eropa Perkuat Pakta Dagang, Tarif Impor Mobil Turun dari 27% jadi 15%

Pejabat The Fed Masih Wait and See Soal Pemangkasan Suku Bunga
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Pejabat The Fed Masih Wait and See Soal Pemangkasan Suku Bunga

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

DPR Usul Gerbong Smoking Area saat Singapura Galakkan Aturan Penggunaan Vape
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

DPR Usul Gerbong Smoking Area saat Singapura Galakkan Aturan Penggunaan Vape

