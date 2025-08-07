Bisnis Indonesia Premium
Mendag: Tarif Trump 19% Berlaku Hari Ini, Tapi Negosiasi Masih Lanjut

Pemerintah masih melakukan negosiasi kebijakan tarif Trump dengan AS hingga September 2025, agar komoditas tertentu dikenai tarif impor 0%.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 12:40
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Kick Off ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (7/8/2025). — Bisnis/Rika Anggraeni
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara Kick Off ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2025 di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (7/8/2025). — Bisnis/Rika Anggraeni

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan tarif timbal balik atau resiprokal sebesar 19% dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia mulai berlaku per hari ini, Kamis (7/8/2025).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan tarif Trump 19% yang mulai berlaku per 7 Agustus 2025 sambil melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

“Iya, iya [tarif impor 19% dari Trump berlaku 7 Agustus 2025]. Ya kan itu 7 hari setelah tanggal 31 [Juli 2025] kan. Ya berarti hari ini [7 Agustus 2025],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Budi menjelaskan hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih terus melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Langkah ini sama seperti upaya pemerintah dalam menurunkan tarif resiprokal menjadi 19% dari yang semula 32%.

“Waktu pertama [Indonesia] dikenakan 32% terus diundur 3 bulan kan, yang berlaku hanya baseline  [tarif] 10%. Kan sambil berunding kan akhirnya kita dapat [tarif resiprokal] 19%. Nah sekarang resiprokal diberlakukan tanggal 7 [Agustus] sambil kita berunding lagi,” terangnya.

Adapun, Budi menerangkan negosiasi yang masih berjalan ini merupakan kesempatan yang diberikan Trump kepada Indonesia.

“Karena memang dikasih kesempatan [oleh AS] untuk berunding. Dan mudah-mudahan sebelum 1 September sudah selesai. Kan masih banyak yang akan kita usahakan untuk lebih bagus. Contohnya barang-barang yang tidak kita produksi [oleh AS],”

Budi menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan negosiasi dengan AS hingga September 2025, terhadap komoditas tertentu agar dikenai tarif impor 0%.

”Kan masih ada berunding yang [tarif untuk komoditas] lain lagi yang kita usahakan dapat 0%. Itu sampai 1 September, rencananya ya,” terangnya.

Sayangnya, Budi enggan mengungkap komoditas yang mendapatkan tarif 0% alias bebas bea masuk. Namun yang jelas, negosiasi tarif 0% ini untuk barang/komoditas yang tidak diproduksi Negara Paman Sam.

“Pokoknya yang nggak diproduksi [AS]. Nanti saja itu kan lagi negosiasi. Jangan diomongin,” tandasnya.

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

