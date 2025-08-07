Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

Tarif Trump mulai diberlakukan terhadap negara mitra dagang termasuk Indonesia dan negara Asean lainnya pada 7 Agustus 2025. Berikut perbandingan tarifnya.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:38
Share
Ilustrasi bendera AS dengan label tarif./Reuters-Dado Ruvic
Ilustrasi bendera AS dengan label tarif./Reuters-Dado Ruvic

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif Trump terhadap negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) berlaku mulai hari ini 7 Agustus 2025. Negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia dan negara-negara Asean kini diberlakukan tarif dagang terbaru untuk menjual barang ke Amerika Serikat.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan revisi jadwal pemberlakuan tarif yang semula 1 Agustus 2025, tetapi diundur hingga Kamis (7/8/2025). 

Untuk Indonesia, Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk dari RI yang masuk ke AS, lebih rendah dari yang sebelumnya 32%. Akan tetapi, barang-barang AS yang masuk ke Indonesia nantinya tidak akan dikenakan tarif sama sekali.

Kendati demikian, jika dibandingkan secara regional, tarif Trump untuk Indonesia bukan yang paling rendah. Trump menerapkan tarif 10% untuk Singapura. Sementara, banyak negara Asean yang juga dikenakan tarif 19% sama dengan Indonesia seperti Malaysia dan Filipina.

Mengutip laman resmi Gedung Putih pada Kamis (7/8/2025), perjanjian perdagangan AS-Indonesia ini disebut akan memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang antara kedua negara, yang sebelumnya telah dibangun melalui Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) yang ditandatangani pada 16 Juli 1996.

Dalam kesepakatan dagang terbaru tersebut, Indonesia akan menghapus sekitar 99% hambatan tarif terhadap berbagai produk industri, pangan, dan pertanian asal AS. Sementara itu, AS akan menurunkan tarif resiprokal atas barang asal Indonesia menjadi 19%, sesuai Perintah Eksekutif 14257 (2 April 2025). 

Baca Juga

"AS juga dapat menurunkan tarif lebih lanjut untuk komoditas yang tidak tersedia atau tidak diproduksi di dalam negeri AS," jelas pernyataan tersebut.

Selain itu, kedua negara juga berupaya untuk menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk AS, mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran bagi alat kesehatan dan farmasi. Indonesia juga akan menghapus inspeksi pra‑pengapalan dan perizinan impor atas barang-barang AS.

Kemudian, semua produk pangan dan pertanian AS dibebaskan dari lisensi impor dan aturan keseimbangan komoditas. Indonesia akan mengakui indikasi geografis dan mengizinkan otorisasi pemasaran untuk daging, unggas, dan produk susu AS.

Berikut Perbandingan Tarif Trump untuk Negara-negara Asean:

1. Indonesia 19%

2. Malaysia 19%

3. Singapura 10%

4. Thailand 19%

5. Filipina 19%

6. Brunei Darussalam 25%

7. Vietnam 20% 

8. Laos 40%

9. Myanmar 40%

10. Kamboja 19%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin
Premium
36 menit yang lalu

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance
Premium
2 jam yang lalu

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tarif Trump Berlaku Mulai Hari Ini, Begini Rekam Jejak Manuver Dagangnya

Tarif Trump Berlaku Mulai Hari Ini, Begini Rekam Jejak Manuver Dagangnya

Presiden Brasil Sebut Tak Akan Balas Tarif Trump

Presiden Brasil Sebut Tak Akan Balas Tarif Trump

Berlaku Hari Ini, Simak Daftar Tarif Trump untuk Sejumlah Negara!

Berlaku Hari Ini, Simak Daftar Tarif Trump untuk Sejumlah Negara!

Ekspor Produk RI ke AS Mulai Kena Tarif Trump 19%, Tembaga 0%

Ekspor Produk RI ke AS Mulai Kena Tarif Trump 19%, Tembaga 0%

PMI Manufaktur RI Terendah di Asean, Kalah dari Vietnam-Malaysia

PMI Manufaktur RI Terendah di Asean, Kalah dari Vietnam-Malaysia

Menlu Sugiono: Implementasi Tarif Resiprokal Asean Belum Dibahas Spesifik

Menlu Sugiono: Implementasi Tarif Resiprokal Asean Belum Dibahas Spesifik

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

Upaya Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Trump Siap Temui Putin dan Zelenskiy Pekan Depan

Upaya Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Trump Siap Temui Putin dan Zelenskiy Pekan Depan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan
Ekonomi
1 menit yang lalu

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?
Manufaktur
6 menit yang lalu

Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras
Jasa & Niaga
11 menit yang lalu

Perintah Prabowo ke Zulhas: Operasi Pasar & Tindak Tegas Pengoplos Beras

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
17 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall
Infrastruktur
21 menit yang lalu

Terungkap! Arahan Terbaru Prabowo ke AHY soal Giant Sea Wall

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean
Jasa & Niaga
28 menit yang lalu

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun

4

Daftar Sektor Prioritas Penerima Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya

5

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Surplus Neraca Dagang Juni 2025 Menciut jadi US$4,10 Miliar

Surplus Neraca Dagang Juni 2025 Menciut jadi US$4,10 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 50 M Untuk Pembangunan Taman Bendera Pusaka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun

4

Daftar Sektor Prioritas Penerima Subsidi Bunga Kredit Industri Padat Karya

5

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS