Harga Pangan Hari Ini 9 Juli: Harga Beras, Kedelai & Daging Ayam Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagian besar harga pangan mengalami kenaikan secara rata-rata nasional pada hari ini, Rabu (9/7/2025). Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras hingga biji kedelai.

Mengacu pada data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 7.34 WIB, harga beras premium tercatat naik 0,16% dibanding dengan hari sebelumnya. Di mana, pada hari ini harganya tembus hingga Rp15.982 per kg.

Kemudian, harga beras medium tercatat naik 0,28% menjadi Rp14.254 per kg diikuti harga beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang naik 1,06% menjadi Rp12.650 per kg.

Sementara itu, harga kedelai biji kering (impor) juga tercatat mengalami kenaikan 2,49% menjadi Rp11.125 per kg. Bersamaan dengan harga jagung peternak naik 3,89% menjadi Rp6.406 per kg.

Komoditas pangan sumber protein seperti daging ayam ras juga mengalami kenaikan pada hari ini. Posisinya meningkat 0,85% menjadi Rp35.411 per kg, sedangkan harga telur ayam justru berbalik turun 0,6% menjadi Rp29.193 per kg.

Kemudian, harga ikan kembung naik 1,38% menjadi Rp41.641 per kg, ikan tongkol naik 1,86% menjadi Rp34.541 per kg, ikan bandeng naik 7,98% menjadi Rp37.143 per kg dan daging kerbau segar (lokal) naik 6,51% menjadi Rp150.000 per kg.

Sementara itu, harga daging kerbau beku (impor) justru berbalik turun 5,04% parkir di angka Rp100.000 per kg serta daging sapi murni turun 0,77% menjadi Rp133.988 per kg.

Harga bawang merah juga turun 5,25% menjadi Rp41.670 per kg dan bawang putih bonggol turun 3,47% menjadi Rp37.646 per kg.

Kemudian, harga cabai merah kering turun 3,71% menjadi Rp42.920 per kg, cabai merah besar turun 1,77% menjadi Rp41.968 per kg dan cabai rawit merah turun 1,26% menjadi Rp66.644 per kg.

Harga minyak goreng kemasan turun 0,11% menjadi Rp20.789 per liter, minyak goreng curah turun 3,24% menjadi Rp16.942 per liter dan Minyakita turun 0,82% menjadi Rp17.434 per liter.

Harga tepung terigu kemasan juga turun 0,97% menjadi Rp12.876 per kg. Sementara itu tepung terigu curah justru naik 1,63% menjadi Rp9.913 per kg.

Terakhir, harga gula konsumsi naik 0,41% menjadi Rp18.480 per kg, sedangkan harga garam konsumsi turun 4,88% menjadi Rp11.080 per kg.