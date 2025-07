Penumpang LRT Jabodebek Naik 50% Semester I/2025, Tembus 13 Juta Orang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat LRT Jabodebek mengalami kenaikan jumlah penumpang hingga 50% sepanjang Januari-Juni 2025 secara tahunan.

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, mengatakan sebanyak 13.040.403 pengguna telah memanfaatkan LRT Jabodebek dalam semester I/2025. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan minat masyarakat terhadap layanan LRT Jabodebek menunjukkan tren positif.

"Jumlah tersebut naik sekitar 50% dibanding periode yang sama pada 2024, yang mencatat 8.685.648 pengguna," kata Purnomosidi, Senin (7/7/2025).

Dia menambahkan lonjakan jumlah penumpang tersebut turut menggambarkan kepercayaan publik yang makin tinggi terhadap LRT Jabodebek.

Rata-rata pengguna harian mencapai 93.474 pengguna pada hari kerja, serta 39.608 pengguna pada akhir pekan menunjukkan bahwa LRT Jabodebek tak hanya menjadi andalan untuk mobilitas harian, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas akhir pekan.

Selama Semester I/2025, lanjutnya, KAI telah mengoperasikan 58.778 perjalanan LRT Jabodebek, dengan tingkat ketepatan waktu mencapai 99,46%. Hal ini menunjukkan komitmen KAI dalam menjaga konsistensi dan keandalan layanan kepada masyarakat.

Tercatat ada tiga stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi sepanjang semester I/2025, yakni Stasiun Dukuh Atas BNI ada 1.994.163 pengguna tap in dan 1.805.717 pengguna tap out; Stasiun Harjamukti ada 1.513.886 pengguna tap in dan 1.535.547 pengguna tap out; dan Stasiun Kuningan ada 1.184.282 pengguna tap in dan 1.150.324 pengguna tap out.

Dia menuturkan perusahaan juga telah menambahkan layanan untuk meningkatkan pertumbuhan pengguna LRT Jabodebek, seperti co-working space gratis di Stasiun Cawang, penambahan dua trainset sejak Maret, hingga pembagian takjil gratis di sejumlah stasiun selama Ramadan.

“Kami melihat peningkatan ini sebagai hasil dari kombinasi antara kualitas layanan yang terjaga dan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. KAI akan terus menghadirkan layanan LRT Jabodebek yang semakin adaptif, nyaman, dan sesuai kebutuhan pengguna,” jelasnya.

KAI optimistis LRT Jabodebek akan terus menjadi pilihan masyarakat Jabodebek, seiring dengan upaya berkelanjutan dalam membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.