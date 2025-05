Harga Pangan Hari Ini 16 Mei: Cabai Merah Besar Naik, Bawang Merah Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan mayoritas komoditas pangan di tingkat konsumen secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga. Kendati begitu, harga beras, cabai merah besar, produk unggas, ikan kembung, dan garam konsumsi mengalami kenaikan pada pagi ini.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, Jumat (16/5/2025) pukul 09.31 WIB, harga garam konsumsi dibanderol sebesar Rp11.676 per kilogram (kg) atau naik 0,58% dibanding hari sebelumnya.

Harga ikan kembung di tingkat konsumen naik 0,22% menjadi Rp40.984 per kg, telur ayam ras naik 0,64% menjadi Rp29.289 per kg, dan daging ayam ras naik 0,27% menjadi Rp35.216 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Bapanas merekam harga cabai merah besar pagi ini naik 2,18% menjadi Rp46.423 per kg, harga beras SPHP naik 0,52% menjadi Rp12.711 per kg, beras medium naik tipis 0,08% menjadi Rp13.730 per kg, dan beras premium naik 0,25% menjadi Rp15.621 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan pagi ini turun dibandingkan hari sebelumnya. Bapanas melaporkan harga jagung di tingkat peternak turun 1,89% menjadi Rp6.120 per kg, kedelai biji kering impor turun 0,28% menjadi Rp10.789 per kg, dan bawang merah turun signifikan 2,99% menjadi Rp38.566 per kg.

Harga bawang putih bonggol dibanderol Rp42.570 per kg atau turun 0,71%, harga cabai merah keriting turun 0,44% menjadi Rp50.198 per kg, dan daging sapi murni turun 0,29% menjadi Rp135.012 per kg.

Bapanas juga mencatat harga cabai rawit merah turun 1,24% menjadi Rp52.351 per kg, gula konsumsi turun 0,27% menjadi Rp18.500 per kg, minyak goreng kemasan turun 0,32% menjadi Rp20.738 per kg, minyak goreng curah turun 0,85% menjadi Rp17.658 per kg, dan MinyaKita turun 0,58% menjadi Rp17.540 per kg.

Kemudian, harga tepung terigu curah turun 0,59% menjadi Rp9.788 per kg dan tepung terigu kemasan turun 1,08% menjadi Rp12.855 per kg.

Harga ikan tongkol turun 1,02% menjadi Rp33.520 per kg, ikan bandeng turun signifikan 2,94% menjadi Rp33.213 per kg pagi ini.

Harga daging kerbau beku impor turun 1,9% menjadi Rp106.036 per kg dan daging kerbau segar lokal turun signifikan 3,86% menjadi Rp135.769 per kg.