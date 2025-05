Harga Pangan Hari Ini 14 Mei: Beras Naik Jauhi HET

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata aneka beras, mulai dari beras medium, beras premium, hingga beras SPHP secara nasional mulai merangkak naik. Di sisi lain, harga cabai rawit merah, cabai keriting, hingga bawang merah kompak turun.

Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (14/5/2025) pukul 07.13 WIB, harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen naik menjadi Rp13.541 per kilogram secara nasional. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) nasional untuk beras medium adalah Rp12.500 per kilogram.

Secara nasional, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen juga naik menjadi Rp15.713 per kilogram. Untuk diketahui, HET nasional beras premium adalah Rp14.900 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dibanderol Rp12.689 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya sedikit melampaui HET nasional di level Rp12.500 per kilogram.

Untuk aneka cabai, harga rata-rata cabai rawit merah dibanderol Rp55.273 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya masih berada di rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional di level Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Begitu pula dengan cabai merah keriting yang mulai melandai, dengan rata-rata harganya dibanderol Rp49.886 per kilogram. Adapun, HAP untuk komoditas ini adalah Rp37.000–Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, untuk harga rata-rata cabai merah besar secara nasional dibanderol Rp46.824 per kilogram di tingkat konsumen.

Untuk harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp37.815 per kilogram, atau berada di rentang HAP Rp36.500–Rp41.500 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp42.412 per kilogram secara nasional.

Untuk harga pangan yang bersumber protein hewani, seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng masing-masing harga rata-ratanya dibanderol Rp40.135 per kilogram, Rp33.651 per kilogram, dan Rp36.111 per kilogram di tingkat konsumen.

Kemudian, harga rata-rata daging sapi murni tembus Rp131.022 per kilogram, atau berada di bawah HAP Rp140.000 per kilogram. Lalu, untuk harga rata-rata daging kerbau beku impor adalah Rp91.667 per kilogram, atau berada di atas HAP nasional Rp80.000 per kilogram.

Berikutnya, harga rata-rata daging ayam ras di tingkat konsumen dibanderol Rp35.914 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Untuk harga rata-rata telur ayam ras dibanderol Rp29.007 per kilogram di tingkat konsumen, atau hampir mendekati HAP nasional Rp30.000 per kilogram.

Lebih lanjut, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.500 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp10.928 per kilogram di tingkat konsumen. Sementara itu, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing adalah Rp12.373 per kilogram dan Rp9.719 per kilogram.

Harga pangan lainnya menunjukkan data harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah yang masing-masing dibanderol Rp20.263 per liter dan Rp17.384 per liter. Sementara itu, harga rata-rata Minyakita secara nasional dipatok Rp17.306 per liter atau masih melampaui HET di level Rp15.700 per liter.

Terakhir, untuk harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp5.732 per kilogram, serta harga rata-rata kedelai biji kering impor di tingkat konsumen adalah Rp10.534 per kilogram.