Harga Pangan 13 Mei 2025: Cabai Merah Keriting Turun, Daging Ayam Naik

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga ditingkat konsumen pada Selasa pagi (13/5/2025). Kendati begitu, harga cabai merah besar, daging sapi murni, daging ayam ras, gula, dan ikan kembung masih menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, Selasa (13/5/2025), pukul 09.39 WIB, harga cabai merah besar naik tipis 0,02% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp46.743 per kilogram (kg).

Harga daging sapi murni naik 0,52% dibanding hari sebelumnya menjadi Rp136.101 per kg. Meski naik, harga daging sapi murni masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) sebesar Rp140.000 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras naik 0,33% menjadi Rp35.121 per kg, gula konsumsi naik tipis 0,02% menjadi Rp18.553 per kg, dan ikan kembung naik 1,84% menjadi Rp41.591 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan secara rata-rata nasional bergerak turun. Pagi ini, harga beras premium turun 0,3% menjadi Rp15.522 per kg, beras medium turun 0,44% menjadi Rp13.670 per kg, dan beras SPHP turun tipis menjadi Rp12.639 per kg.

Harga jagung di tingkat peternak turun signifikan 4,84% menjadi Rp6.060 per kg, kedelai biji kering impor turun 1,41% menjadi Rp10.693 per kg, dan bawang merah turun 1,99% menjadi Rp39.175 per kg.

Harga bawang putih bonggol turun 0,73% menjadi Rp42.656 per kg, cabai merah keriting turun 2,88% menjadi Rp50.401 per kg, dan cabai rawit merah turun 1,96% menjadi Rp53.969 per kg.

Lebih lanjut, telur ayam ras turun 0,26% menjadi Rp29.061 per kg, minyak goreng kemasan turun 0,62% menjadi Rp20.612 per liter, dan minyak goreng curah 1,71% menjadi Rp17.547 per liter.

Selanjutnya, harga tepung terigu curah turun 0,92% menjadi Rp9.685 per kilogram, Minyakita turun 0,57% menjadi Rp17.496 per liter, dan tepung terigu kemasan turun 1,51% menjadi Rp12.773 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Bapanas melaporkan, harga ikan tongkol turun 0,36% menjadi Rp33.653 per kg, ikan bandeng turun 0,8% menjadi Rp33.499 per kg, dan garam konsumsi turun 0,41% menjadi Rp11.655 per kg.

Lalu, harga daging kerbau beku impor tercatat turun 0,74% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp106.486 per kg. Harga daging kerbau segar lokal juga tercatat turun signifikan 3,46% menjadi Rp136.538 per kg.