InJourney Airports Buka 17 Penerbangan Baru saat Lonjakan Libur Lebaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memperkuat konektivitas udara dengan membuka 17 rute penerbangan baru di 9 bandara yang dikelolanya pada libur Lebaran tahun ini.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan permintaan perjalanan udara selama periode angkutan Lebaran, yang diperkirakan meningkat signifikan dibandingkan hari biasa.

Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan konektivitas penerbangan diperkuat antara lain dengan pembukaan penerbangan-penerbangan baru oleh maskapai baik di rute domestik maupun internasional.

“InJourney Airports berkolaborasi dengan maskapai, serta didukung Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, berupaya untuk selalu memastikan permintaan perjalanan udara masyarakat dapat terpenuhi,” katanya melalui keterangan pers, Jumat (4/4/2025).

Faik menjelaskan bahwa InJourney Airports memastikan ketersediaan slot time penerbangan di bandara. Seluruh 37 bandara siaga beroperasi 24 jam setiap hari menyesuaikan operasional maskapai.

Terdapat 10 maskapai yang membuka 17 rute penerbangan baru di 9 bandara yang dikelola InJourney Airports.

“Melalui konektivitas penerbangan yang semakin kuat, bandara-bandara InJourney Airports dapat mendukung kelancaran angkutan lebaran baik pada arus mudik dan arus balik,” jelasnya.

Berikut adalah maskapai yang membuka penerbangan baru di bandara-bandara InJourney Airports di tengah periode angkutan lebaran 2025:

Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali

Maskapai membuka penerbangan baru di rute internasional dan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Di rute internasional, maskapai Transnusa membuka penerbangan Denpasar-Perth (Australia) pada 20 Maret 2025 dengan frekuensi penerbangan 3 kali per minggu.

Kemudian, Indonesia AirAsia membuka penerbangan Denpasar-Darwin (Australia) pada 22 Maret 2025 (3 kali per minggu).

Lalu ada maskapai Saudia yang membuka penerbangan Denpasar-Singapura mulai 30 Maret 2025 (3 kali per minggu). Setelah itu, Thai Lion Air membuka Denpasar-Bangkok mulai 3 April 2025 (4 kali per minggu).

Sementara itu di rute domestik, maskapai Garuda Indonesia membuka penerbangan Denpasar-Labuan Bajo pada 30 Maret 2025 (3 kali per minggu) dan Lion Air membuka Denpasar-Palangkaraya mulai 21 Maret 2025 (4 kali per minggu)

Bandara Soekarno-Hatta Tangerang

Maskapai Batik Air membuka penerbangan Jakarta-Palembang mulai 21 Maret 2025 (7 kali per minggu).

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

Mulai 21 Maret 2025, Batik Air membuka penerbangan Palembang-Jakarta (7 kali per minggu).

Bandara Juanda Surabaya

Maskapai China Southern membuka penerbangan Surabaya-Guangzhou (China) mulai 21 Maret 2025 (4 kali per minggu).

Bandara Sam Ratulangi Manado

Pada 21 Maret 2025, Wings Air membuka penerbangan Manado-Gorontalo (4 kali per minggu).

Maskapai Transnusa juga membuka penerbangan charter Manado-Nanjing (China) pada 30 Maret 2025, 4 April 2025, 10 April 2025, 14 April 2025, 20 April 2025, dan 25 April 2025.

Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya

Lion Air pada 21 Maret 2025 membuka penerbangan Palangkaraya-Denpasar (4 kali per minggu). Pada 22 Maret 2025 membuka penerbangan Palangkaraya-Makassar (4 kali per minggu) dan Palangkaraya-Lombok (7 kali per minggu).

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

Mulai 22 Maret 2025, Lion Air membuka penerbangan Makassar-Palangkaraya (4 kali per minggu).

Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok

Lion Air membuka penerbangan Lombok-Palangkaraya mulai 22 Maret 2025 (7 kali per minggu)

Bandara Ahmad Yani Semarang

Super Air Jet membuka penerbangan Semarang-Tarakan mulai 22 Maret 2025 (3 kali per minggu).