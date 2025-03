Harga Pangan Hari Ini (18/3): Telur, Cabai, hingga Bawang Putih Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras premium dan medium, bawang putih bonggol, telur ayam ras, cabai rawit merah, Minyakita hingga gula konsumsi.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (18/3/2025) pukul 08.53 WIB, harga beras premium berada di kisaran Rp15.553 atau naik 0,5% hari ini dibandingkan hari sebelumnya.

Harga beras secara nasional juga mengalami kenaikan 0,07% menjadi Rp13.716 per kg hari ini. Di sisi lain, harga beras SPHP turun -0,93% menjadi Rp12.603 per kg.

Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga naik untuk Indonesia non-Timur sebesar 0,16% menjadi Rp43.345 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 0,17% menjadi Rp42.215 per kg.

Komoditas daging sapi murni juga mengalami kenaikan 0,06% menjadi Rp136.278 per kg. Harga daging ayam ras turun 0,26% menjadi Rp36.078 per kg dan telur ayam ras turun 1,54% menjadi Rp29.538 per kg.

Tak hanya itu, harga kedelai biji kering (impor) naik 0,09% menjadi Rp10.603 per kg, sedangkan harga gula konsumsi naik 0,12% menjadi Rp18.422 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan turun 0,17% menjadi Rp20.610 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 0,18% menjadi Rp17.955 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang naik yaitu harga tepung terigu curah Rp9.814 per kg dan harga tepung terigu non curah turun 0,42% menjadi Rp12.901 per kg. Harga jagung tingkat peternak turun 0,21% menjadi Rp6.168 per kg.

Di sisi lain, harga cabai rawit merah naik 0,06% menjadi Rp83.784 per kg, sementara harga cabai merah keriting turun 0,05% menjadi Rp49.304 per kg.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 0,78% menjadi Rp41.004 per kg dan ikan tongkol naik 1,14% menjadi Rp34.064 per kg, sementara ikan bandeng naik 1,2% menjadi Rp34.392 per kg.