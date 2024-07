Harga Pangan Hari Ini 18 Juli: Harga Cabai dan Bawang Kompak Naik!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan hari ini nyaris seluruhnya mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Beberapa komoditas pangan yang naik yaitu beras, bawang, cabai, daging, telur ayam, minyak goreng hingga gula.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (17/7/2024) pukul 08.17 WIB, harga bawang putih bonggol naik 1,54% menjadi Rp40.880 per kg dan bawang merah naik 5,35% menjadi Rp33.270 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang mengalami peningkatan yaitu kedelai biji kering impor yang naik 1,40% menjadi Rp12.280 per kg. Harga cabai rawit merah naik 3,38% menjadi Rp60.610 per kg dan cabai merah keriting naik 3,73% menjadi Rp47.320 per kg.

Di sisi lain, harga beras premium naik 0,71% menjadi Rp15.630 per kg dibandingkan hari sebelumnya dan harga beras medium naik 0,37% menjadi Rp13.610 per kg.

Harga daging ayam ras juga naik 2,77% menjadi Rp36.700 per kg. Sementara, harga telur ayam ras juga naik 3,62% menjadi Rp30.320 kg. Selanjutnya, harga daging sapi murni naik 1,34% sebesar Rp136.540 per kg.

Lebih lanjut, harga gula konsumsi naik 1,39% menjadi Rp18.250 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp18.150 per liter atau naik 1,86%.

Adapun, harga tepung terigu curah turun 0,58% menjadi Rp10.200 per kg. Sedangkan, minyak goreng curah turun 1,31% menjadi Rp15.820 per liter.

Di sisi lain, harga jagung di tingkat peternak dilaporkan menjngkat. Tercatat harga jagung hari ini rata-rata dipatok sebesar Rp5.840 per kg atau naik 2,28% dibandingkan hari sebelumnya.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp39.070 per kg atau turun 5,37% dari hari sebelumnya.

Sementara itu, harga ikan tongkol naik 6,52% menjadi Rp35.640 per kg dan ikan bandeng turun 3,04% menjadi Rp31.610 per kg.