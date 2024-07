Bus DAMRI ke Wisata Yogyakarta: Rute, Tarif & Jadwal Terbaru 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Wisatawan dapat menikmati perjalanan liburan di Yogyakarta dengan memanfaatkan layanan DAMRI Angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Saat ini DAMRI menyediakan rute perjalanan yang strategis dari pusat kota menuju destinasi wisata favorit di Yogyakarta. Dengan harga yang terjangkau, pelanggan dapat menikmati keindahan Yogyakarta bersama keluarga maupun kerabat dengan sarana transportasi yang aman, selamat, dan nyaman.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan mengatakan layanan ini tersedia setiap hari. Pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi DAMRI atau on the spot di titik keberangkatan awal dengan transaksi cashless via QRIS, E-money, Debit Card, atau Credit Card.

"Layanan DAMRI ini menghubungkan antar KSPN hingga integrasi antarmoda yang diharapkan dapat memudahkan aksesibilitas wisatawan dengan jangkauan sarana transportasi publik yang aman, selamat, dan nyaman," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (7/7/2024).

Rute, Tarif & Jadwal Terbaru Bus DAMRI ke Kawasan Wisata Yogyakarta:

1. Taman Imogiri - Bandara YIA (PP)

Rute: via Makam Raja Imogiri - Terminal Palbapang - Bandara YIA

Jadwal dari Makam Raja Imogiri tersedia pukul 04.30, 05.00, 08.00, 08.30, 11.30, 12.00, 15.00, dan 15.30 WIB

Jadwal dari Bandara YIA tersedia pukul 06.15, 06.45, 09.45, 10.15, 13.15, 13.45, 16.45, dan 17.15

Tarif: Rp15.600

2. Malioboro - Pantai Baron (PP)

Rute: via Malioboro (Bank Indonesia) - Gembira Loka - Siyono - Pantai Baron

Jadwal dari Malioboro tersedia pukul 05.00, 06.00, 12.30, dan 13.30 WIB

Jadwal dari Pantai Baron tersedia pukul 08.45, 09.45, 16.15, dan 17.15 WIB

Tarif: Rp25.600

3. Malioboro - Prambanan (PP)

Rute: via Malioboro (Bank Indonesia) - Titik KM 0 - Tebing Breksi - Prambanan

Jadwal dari Malioboro tersedia pukul 04.30, 05.30, 08.30, 12.30, 13.30, dan 16.30 WIB

Jadwal dari Borobudur tersedia pukul 05.00, 08.30, 09.30, 12.30, 16.00, dan 17.00 WIB

Tarif: Rp33.600

4. Malioboro - Parangtritis (PP)

Rute: via Malioboro (Bank Indonesia) - Simpang Bakulan - Parangtritis

Jadwal dari Malioboro tersedia pukul 05.00, 05.30, 08.30, 09.00, 12.30, 13.00, 16.30, dan 17.00 WIB

Jadwal dari Parangtritis tersedia pukul 06.30, 07.00, 10.30, 11.00, 14.30, 15.00, 18.30, dan 19.00

Tarif: Rp11.600

5. Malioboro - Borobudur (PP)