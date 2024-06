Jadwal Damri di Labuan Bajo, Tarif Cuma Rp5.000!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Damri melayani rute baru untuk angkutan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN dari Bandara Komodo menuju pusat kota Labuan Bajo.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan menjelaskan Labuan Bajo terkenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang menawarkan berbagai keindahan alam seperti pantai dan snorkeling serta sebagai tajuk utama, hewan Komodo yang hanya terdapat di Pulau Komodo.

Sebagai bagian dari layanan KSPN, layanan Damri di Labuan Bajo ini melewati rute strategis. Damri melayani tujuan Bandara Komodo Labuan Bajo- Pelabuhan Labuan Bajo- Pantai Pede (Loop) melalui Puncak Waringin Kampung Ujung, Hotel Marina Labuan Bajo, Hotel Puri Sari, dan beberapa lokasi strategis lainnya.

“Beroperasi setiap hari mulai pukul 07.00-17.00 WITA, DAMRI menghadirkan layanan tersebut dengan tarif terjangkau sebesar Rp5.000,” terangnya melalui keterangan resmi, Minggu (30/6/2024).

Pada layanan ini, Damri mengoperasikan armada Hi-Ace dengan kapasitas 14 pelanggan yang dilengkapi berbagai fasilitas kenyamanan seperti air conditioning dan reclining seat.

Damri memastikan bahwa kendaraan ini layak operasi dengan melakukan pengecekkan rutin serta menyediakan fasilitas keselamatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sabuk pengaman, dan Palu Pemecah Kaca.

Pemesanan tiket perjalanan dapat dilakukan on the spot secara cashless via QRIS, Emoney, Debit Card, atau Credit Card di setiap titik keberangkatan. Damri berharap bisa terus melakukan layanan Bandara Komodo-Labuan Bajo ini.

“Kami mengundang wisatawan dan masyarakat setempat untuk memanfaatkan layanan kami sebagai moda transportasi penghubung Labuan Bajo,” terangnya.

Tak hanya itu, Chrystian juga berharap dengan hadirnya layanan Damri di Labuan Bajo ini bisa memudahkan mobilitas wisatawan dan masyarakat.