Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran

Ekonomi Israel terpuruk pada kuartal II/2025 akibat perang dengan Iran, PDB anjlok 3,5%, konsumsi rumah tangga dan investasi turun.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 06:51
Share
Ilustrasi bendera Israel dan Iran./REUTERS-Dado Ruvic
Ilustrasi bendera Israel dan Iran./REUTERS-Dado Ruvic

Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian Israel anjlok pada kuartal II/2025 setelah perang 12 hari dengan Iran membuat banyak sektor usaha lumpuh total.

Melansir Bloomberg pada Senin (18/8/2025), Biro Pusat Statistik Israel melaporkan produk domestik bruto (PDB) terkontraksi 3,5% secara tahunan (annualized) setelah disesuaikan musiman. Angka itu jauh di bawah proyeksi median pertumbuhan 0,2% dalam survei Bloomberg terhadap enam ekonom.

Dampak terbesar perang tersebut terlihat pada konsumsi rumah tangga yang turun 4,1% dan pembentukan modal tetap bruto yang merosot 12,3%. PDB sektor bisnis bahkan terkontraksi 6,2%. Sementara itu, PDB per kapita turun 4,4% — terendah dalam setahun.

Bank Sentral Israel sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan 3,3% untuk 2025, sementara Kementerian Keuangan pekan lalu memangkas targetnya menjadi 3,1%.

Untuk mencapainya, perekonomian harus melesat pada paruh kedua tahun ini, di tengah rencana Israel melancarkan operasi merebut Kota Gaza dalam beberapa pekan mendatang guna mengalahkan Hamas.

“Bank of Israel baru-baru ini memperkirakan ada kesenjangan PDB sekitar 4% dibandingkan tren pertumbuhan pra-perang, setara dengan sekitar 80 miliar shekel. Data hari ini semakin menjauhkan peluang menutup kesenjangan itu,” ujar Ronen Menachem, Chief Markets Economist Mizrahi Tefahot Bank.

Baca Juga

Meski demikian, menurut Menachem, data terbaru kecil kemungkinan memengaruhi keputusan suku bunga bank sentral pada Rabu (20/8/2025) mendatang, mengingat kondisi luar biasa akibat operasi militer terhadap Iran serta kecenderungan bank sentral untuk tidak bergantung pada data kuartalan semata, terutama di masa penuh volatilitas.

Israel melancarkan serangan mendadak ke Iran pada 13 Juni lalu dengan target program nuklir dan fasilitas militer yang dianggap sebagai “ancaman eksistensial.” Iran membalas dengan rentetan serangan rudal balistik yang memaksa banyak warga Israel berlindung.

Operasi tersebut berpotensi membuat sekitar 1 juta warga Palestina mengungsi dan memaksa pengerahan puluhan ribu pasukan cadangan, yang semakin membebani ekonomi Israel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin
Premium
1 jam yang lalu

Jalan Reli Harga Emas di Persimpangan Tunggu Sinyal Trump–Putin

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium
15 jam yang lalu

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Israel Cari Tempat Relokasi Warga Gaza, Indonesia Masuk Nominasi

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif

Kinerja Emiten Sasaran Boikot Tak Lagi Sama, Ada yang Bergerak Positif

Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera yang Dituduh sebagai Pimpinan Hamas

Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera yang Dituduh sebagai Pimpinan Hamas

Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel Imbas Rencana Kuasai Gaza

Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel Imbas Rencana Kuasai Gaza

Israel Beri Lampu Hijau Rencana Netanyahu Kuasai Gaza

Israel Beri Lampu Hijau Rencana Netanyahu Kuasai Gaza

Israel Umumkan Setop Operasi Militer Selama 10 Jam ke Gaza Usai Dikecam Internasional

Israel Umumkan Setop Operasi Militer Selama 10 Jam ke Gaza Usai Dikecam Internasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak
Transportasi & Logistik
17 menit yang lalu

Kereta Mewah KAI Kian Laris, Penumpang Suite Class dan Luxury Melonjak

Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran
Jasa & Niaga
51 menit yang lalu

Harga Beras Melejit, KPPU Turun Tangan Cek Penggilingan hingga Eceran

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'
Infrastruktur
58 menit yang lalu

Target 3 Tahun IKN Rampung di Tengah Anggaran yang 'Terpasung'

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Energi & Tambang
21 jam yang lalu

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Ekonomi Israel Kuartal II/2025 Terpuruk akibat Perang dengan Iran

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PGN: Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatra Mulai Stabil

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

2

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

3

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

4

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

5

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan Diserbu Warga
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Promo Angkutan Umum Spesial 17 Agustus 2025, dari MRT hingga Whoosh

2

Menpar Ungkap Okupansi Hotel Turun di Juni 2025, Ini Biang Keroknya

3

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

4

Setumpuk PR Prabowo untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

5

Menpar Widiyanti Pamer Kunjungan Wisman Naik 9,44% Semester I 2025