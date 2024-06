DAMRI Buka Rute Stasiun Madiun-Pantai Klanyar, Cek Jadwal dan Rutenya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – DAMRI menyediakan layanan antarmoda dengan rute KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Stasiun Madiun - Pantai Klayar PP. Rute ini dirancang untuk memfasilitasi dan menghubungkan para wisatawan dari kereta api lalu melanjutkan dengan bus DAMRI Pantai Klayar.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan mengatakan rute ini merupakan solusi ideal bagi wisatawan yang ingin langsung melanjutkan perjalanan dari stasiun kereta api ke destinasi wisata tanpa perlu repot mencari transportasi tambahan.

Rute KSPN Stasiun Madiun - Pantai Klayar tidak hanya mempermudah akses ke Pantai Klayar, tetapi juga melintasi berbagai tempat wisata lainnya melalui jalur yang indah dan mempesona.

“Jadwal keberangkatan DAMRI dari Stasiun Madiun tersedia di pukul 03.55 dan 01.10 WIB, sedangkan dari Pantai Klayar tersedia pukul 06.55 dan 14.55 WIB,” terangnya melalui keterangan resmi, Sabtu (8/6/2024).

Dengan tarif bus yang terjangkau sebesar Rp28.200, wisatawan dapat menikmati perjalanan yang nyaman dan aman. Tiket DAMRI KSPN dapat dipesan secara online di DAMRI Apps dan on the spot dengan metode pembayaran cashless via QRIS, Debit Card, Credit Card, atau e-Money.

"Integrasi rute ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyediakan layanan antarmoda yang efisien dan nyaman, sehingga wisatawan dapat menikmati liburan tanpa kendala,"katanya.

Rute DAMRI Stasiun Madiun-Pantai Klanyar:

Stasiun Madiun - Jalan Raya Madiun Solo - Terminal Maospati - Jalan Raya Gorang Gareng - Kota Ponorogo - Pool DAMRI Ponorogo (Dekat Alun Alun Ponorogo) - Jalan Raya Ponorogo Pacitan - Pasar Balong - Desa Slahung - Desa Gemaharjo - Desa Pucangombo - Pasar Grindulu - Desa Ngreco - Pasar Kebondalem - Pasar Arjosari Pacitan - Kota Pacitan - Terminal Pacitan - Jalan Raya Pacitan Punung - Terminal/Pasar Punung - Goa Gong - Pantai Klayar PP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel