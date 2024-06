Jadwal Bus DAMRI ke Stasiun Kereta Cepat WHOOSH Halim dan Tegalluar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - DAMRI bersinergi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghubungkan rute Stasiun KCIC Halim menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun KCIC Tegalluar menuju Stasiun Bandung.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan menjelaskan layanan ini dipergunakan untuk memperluas jangkauan konektivitas demi memudahkan mobilitas masyarakat. Inisiatif ini juga bagian dari komitmen DAMRI sebagai penyedia jasa transportasi jalan yang mendukung integrasi antarmoda.

Kini, lanjutnya, layanan DAMRI juga sudah menghubungkan rute Stasiun KCIC Halim menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Stasiun KCIC Tegalluar menuju Stasiun Bandung.

Untuk layanan point-to-point Stasiun KCIC Halim - Bandara Soekarno-Hatta via Tol Dalam Kota dan Tol Sediyatmo, DAMRI menerapkan Jam operasional berlaku pukul 07.30 hingga 21.30 WIB keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta dan pukul 07.00 hingga 19.30 WIB dari Stasiun KCIC Halim.

“Pelanggan dapat menikmati layanan ini dengan tarif Rp80.000 dengan headway selama 120 menit,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (3/6/2024).

Untuk melakukan pemesanan tiket DAMRI ini dapat dilakukan secara online via DAMRI Apps. Perseroan juga menerapkan pembayaran non-tunai untuk pemesanan secara on the spot melalui QRIS, Emoney, Debit Card, atau Credit Card.

Selain itu, DAMRI juga melayani Stasiun KCIC Tegalluar menuju Stasiun Kereta Api Bandung PP. Tarif yang berlaku sebesar Rp15.000 dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun KCIC Tegalluar yang menyesuaikan kedatangan kereta mulai pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.

"Kami mengajak masyarakat dan pelanggan DAMRI untuk memanfaatkan transportasi umum yang kini semakin menawarkan kemudahan menjangkau titik tujuan dengan adanya integrasi antarmoda," imbuhnya.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan DAMRI, pelanggan dapat menghubungi WhatsApp Business di nomor telepon 0811 2110 0825, e-mail [email protected], Call Center Halo DAMRI 1500825, atau melalui media sosial DAMRI pada akun Instagram, Twitter, dan Facebook.

