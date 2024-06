Ada Pool Damri di Ciputat Tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Berapa Harga Tiketnya?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perum Damri resmi menambah layanan angkutan ke Bandara Soekarno-Hatta dengan membuka rute keberangkatan baru dari Ciputat.

Corporate Secretary Damri, Chrystian R.M Pohan mengatakan, sebelumnya layanan ini telah diuji coba sejak 22 Mei 2024 lalu.

Rute ini beroperasi melalui Tol Kunciran - Tol Sedyatmo dan Tol Bandara Soekarno-Hatta. Dengan headaway setiap satu jam sekali, tersedia keberangkatan dari Pool DAMRI Ciputat pukul 05.00 WIB - 19.00 WIB. Pool Damri di Ciputat sendiri beralamat di Jl. RE Martadinata No.1, Cipayung, Kec. Ciputat.

Sementara itu, keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta tersedia mulai pukul 07.00 WIB hingga 21.00 WIB. "Tarif yang dikenakan untuk rute ini adalah sebesar Rp90.000," kata Pohan dalam keterangan resminya, Minggu (2/6/2024).

Pelanggan yang ingin menikmati perjalanan dapat memesan tiket secara online melalui DAMRI Apps agar lebih mudah dan praktis. Pemesanan pun dapat dilakukan secara on the spot di titik keberangkatan secara cashless via QRIS, Debit Card, Credit Card, atau EMoney.

Pohan mengatakan, pembukaan rute baru ini merupakan upaya perusahaan dalam berinovasi untuk memudahkan pelanggan melakukan perjalanan.

Dia memaparkan, kehadiran rute ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memudahkan konektivitas dan aksesibilitas bagi para pengguna jasa transportasi di wilayah Ciputat dan sekitarnya.

"Dengan adanya rute baru ini, para pelanggan yang bepergian dari dan ke Ciputat kini memiliki pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat. Ditambah, saat ini DAMRI memfasilitasi ruang tunggu yang nyaman yang tersedia di Pool Damri Ciputat," ujarnya.

Informasi lebih lanjut pelanggan dapat menghubungi WhatsApp Business di nomor telepon 0811 2110 0825, email [email protected], Call Center Halo DAMRI 1500 825, atau melalui media sosial DAMRI pada akun Instagram, Twitter, dan Facebook @DamriIndonesia.

