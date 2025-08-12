Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anak Buah Sri Mulyani Sebut Tax Holiday Tidak Relevan, Ini Alasannya

Kemenkeu menilai tax holiday tak relevan pasca global minimum tax 15%, dan mendorong evaluasi insentif fiskal untuk investasi yang lebih efektif di Indonesia.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 17:12
Share
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal memberikan paparan saat diskusi bertajuk Sudah Tepatkah Arah Kebijakan Pajak Kita dalam RAPBN 2024? yang digelar Bisnis Indonesia Group di Jakarta, Selasa (29/8/2023). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal memberikan paparan saat diskusi bertajuk Sudah Tepatkah Arah Kebijakan Pajak Kita dalam RAPBN 2024? yang digelar Bisnis Indonesia Group di Jakarta, Selasa (29/8/2023). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menilai skema insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan korporasi tidak lagi relevan setelah berlakunya kebijakan global minimum tax sebesar 15%.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan bahwa kebijakan insentif fiskal harus terus dievaluasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi global.

“Ada insentif yang mungkin sudah kurang pas dengan zamannya, ada yang karena tuntutan zaman harus kita ubah. Contoh paling jelas adalah tax holiday, apakah masih pas pada saat ini?” ujar Yon dalam diskusi di Kantor Celios, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Menurutnya, ketentuan global minimum tax atau pajak minimum global yang diinisiasi OECD/G20 membuat setiap perusahaan multinasional akan dikenai pajak minimal 15% di mana pun mereka beroperasi.

Konsekuensinya, jika Indonesia tetap memberikan tax holiday dengan tarif 0% maka pajak yang tidak dipungut di Indonesia akan diambil oleh negara induk perusahaan tersebut.

“Kemarin kita sudah keluarkan PMK yang mengatur hal ini. Pajak akan kita ambil di dalam negeri melalui skema UTPR [Undertaxed Payment Rule] sehingga yang selama ini tidak dipajaki akan tetap kita kenakan pajak. Tujuannya menghindari pajak kita diambil negara lain,” jelasnya.

Baca Juga

Meski demikian, Yon menggarisbawahi bahwa Kemenkeu tidak serta-merta menghapus seluruh insentif untuk korporasi-korporasi besar. Meski bukan satu-satunya faktor penentu masuknya investasi, instrumen ini dinilai masih dibutuhkan untuk menarik modal asing sehingga tercipta lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong kajian ulang skema insentif pasca-era pajak minimum global. Yon bahkan meminta lembaga riset seperti Center of Economic and Law Studies (Celios) untuk menyusun rekomendasi insentif yang paling tepat bagi industri di Indonesia.

“Kita perlu rumuskan bersama skema yang paling pas, yang sudah ada akan kita evaluasi. Evaluasi itu bagian terpenting,” ujarnya.

Sebelumnya, Peneliti Celios Jaya Darmawan mengkritisi banyaknya belanja perpajakan yang dialokasikan untuk mensubsidi dunia bisnis. Menurutnya, itu hanya memperbesar ketimpangan di Indonesia.

"Pada 2024, belanja perpajakan yang sekitar Rp400-500 triliun lebih itu, itu Rp137,4 triliun di antaranya secara tidak langsung atau kita sebut hidden subsidy untuk dunia bisnis, iklim dan investasi," ungkap Jaya pada kesempatan yang sama.

Dia merincikan, belanja perpajakan untuk subsidi dunia bisnis itu ditujukan kebijakan tax holiday, tax allowance, hingga pengurangan pajak untuk sektor ekstraktif. Celios pun mendorong pemerintah meninjau ulang seluruh skema insentif pajak untuk iklim investasi dan dunia bisnis sehingga anggaran bisa dihemat hingga Rp137,4 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Strategi “Consumable” Grup Djarum di Balik Akuisisi Bakmi GM hingga Susu Milklife
Premium
2 menit yang lalu

Strategi “Consumable” Grup Djarum di Balik Akuisisi Bakmi GM hingga Susu Milklife

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan
Premium
32 menit yang lalu

Agrinas Pangan, Danantara, dan Dolar SWF Dunia yang Mengucur ke Sektor Pangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Persistent Rigidity in Tax Revenue Growth

Target Pajak Kurang Rp1.2456,3 Triliun, Kemenkeu: Tidak Ada Kebijakan Baru

Target Pajak Kurang Rp1.2456,3 Triliun, Kemenkeu: Tidak Ada Kebijakan Baru

Kepatuhan WP Turun, Bukti Ditjen Pajak Masih Berburu di Kebun Binatang?

Kepatuhan WP Turun, Bukti Ditjen Pajak Masih Berburu di Kebun Binatang?

Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

Investor China Nikmati Tax Holiday, Pemerintah: Strategi Tarik Investasi Asing

In Search of an Alternative System for Coretax

In Search of an Alternative System for Coretax

Logam Mulia BSI (BRIS) Laris Manis

Logam Mulia BSI (BRIS) Laris Manis

Aturan Baru Pajak Emas, Intip Persediaan Logam Mulia Pegadaian

Aturan Baru Pajak Emas, Intip Persediaan Logam Mulia Pegadaian

Berita Lainnya

Berita Terbaru

INACA Kritisi Kebijakan Pemberian Status Internasional Bandara
Transportasi & Logistik
6 menit yang lalu

INACA Kritisi Kebijakan Pemberian Status Internasional Bandara

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI
Pajak
10 menit yang lalu

Staf Sri Mulyani Jelaskan Alasan di Balik Rendahnya Rasio Pajak RI

Profil Agrinas Bentukan Prabowo, BUMN Sektor Pangan di Bawah Danantara
Jasa & Niaga
24 menit yang lalu

Profil Agrinas Bentukan Prabowo, BUMN Sektor Pangan di Bawah Danantara

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
21 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Untung Rugi Penetapan Masif Status Internasional Bandara
Transportasi & Logistik
37 menit yang lalu

Untung Rugi Penetapan Masif Status Internasional Bandara

Anak Buah Sri Mulyani Sebut Tax Holiday Tidak Relevan, Ini Alasannya
Pajak
50 menit yang lalu

Anak Buah Sri Mulyani Sebut Tax Holiday Tidak Relevan, Ini Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Pembuatan Kostum Untuk Peringatan Kemerdekaan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom