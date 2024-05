Jokowi Pastikan Stok Beras Aman Jelang Musim Kemarau Panjang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok beras tetap terjaga meskipun Indonesia akan menghadapi periode musim kemarau pada bulan Mei hingga Agustus 2024.

Apalagi, kata Jokowi, saat ini stok beras di Bulog berada di angka 1,6 juta ton, sehingga ketersediaan bahan pangan utama masyarakat diyakini tetap terkendali.

Hal ini dia sampaikan usai melakukan kunjungan untuk meninjau harga komoditas di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). Guna memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan di kawasan.

"Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta yang biasanya kita stok itu hanya maksimal biasanya hanya 1,2 juta, atau yang sering itu di bawah 1,2 juta. Dan stok kita ini 1,6 juta di Bulog," katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti sejumlah harga pangan yang menurutnya masih terpantau dalam keadaan aman. Misalnya, Jokowi melihat harga bawang merah sudah mencapai Rp45.000 per kilogram.

Sementara itu, dia juga menyoroti harga pangan lainnya, seperti bawang putih yang berkisar di Rp40.000 per kilogram dan beras lokal di harga Rp12.00—Rp13.000 per kilogram.

"Untuk harga cabai, beras, bawang putih, bawang merah semuanya kondisinya sudah turun. Saya kira harganya baik. ya artinya dari angka inflasi juga akan turun ya di bulan yang kemarin," pungkas Jokowi.

Untuk diketahui, harga pangan mengalami kenaikan rata-rata secara nasional pada hari ini, Rabu (8/5/2024). Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas bawang hingga cabai.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada pukul 7.57 WIB, harga bawang putih bonggol masih naik 3,97% menjadi Rp45.070 per kg.

Sementara itu, harga rata-rata nasional bawang merah juga masih tinggi di level Rp49.230 per kg meski telah mengalami penurunan tipis sebesar 0,99%.

Kemudian, harga cabai merah keriting pagi ini masih naik 0,76% menjadi Rp47.570 per kg dan harga cabai rawit merah meroket cukup tajam 16,03% menjadi Rp50.510 per kg.

Komoditas makanan pokok seperti beras premium juga naik 1,85% menjadi Rp15.980 per kg dan harga beras medium naik 2,51% menjadi Rp13.910 per kg.

Adapun, sumber protein daging ayam ras juga meningkat 4,57% menjadi Rp39.610 per kg dan telur ayam ras juga naik 6,96% menjadi Rp32.590 per kg.

Ikan tongkol pagi ini naik 10,12% menjadi Rp34.920 per kg, ikan bandeng naik 6,80% menjadi Rp35.630 per kg, serta ikan kembung naik 3,77% menjadi Rp38.270 per kg.

Sementara itu, sumber protein daging merah yakni daging sapi murni justru berbalik turun 0,50% menjadi Rp134.700 per kg.

Di tengah rencana peningkatan harga eceran tertinggi (HET) minyak, harga minyak goreng kemasan sederhana juga masih konsisten naik 3,41% menjadi Rp18.510 per liter. Sementara itu, minyak goreng curah naik 1,07% menjadi Rp16.030 per liter.

Terakhir, harga gula konsumsi hari ini juga naik 0,76% menjadi Rp18.540 per kg. Sedangkan, tepung terigu curah naik 3,98% menjadi Rp10.980 dan tepung terigu kemasan non-curah naik 2,08% menjadi Rp13.750.

