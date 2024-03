Efek Suku Bunga Jepang Dikerek Positif, Aliran Modal Masuk Lagi?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Jepang atau Bank of Japan (BOJ) membuat sejarah baru dengan mengakhiri rezim suku bunga negatif dan mengubahnya menjadi positif pada Selasa (19/3/2024).

Dampak langsung dari kebijakan tersebut mungkin memerlukan waktu untuk terlihat oleh kebanyakan orang di Jepang. Namun, para ahli telah menyarankan bahwa dengan kemungkinan kenaikan suku bunga di masa depan, perubahan mungkin akan terjadi.

BOJ mengakhiri kebijakan suku bunga negatifnya, menyusul kenaikan upah yang kuat dari negosiasi upah musim semi tahunan. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi dalam 33 tahun terakhir sebesar 5,28% di perusahaan-perusahaan besar, menurut penghitungan awal. Kenaikan upah membantu meletakkan dasar untuk perubahan kebijakan dengan membuat dewan kebijakan BOJ yakin bahwa siklus harga-upah yang sehat terwujud di Jepang.

Dilansir dari Japan Times pada Sabtu (23/3/2024), secara khusus, BOJ mengakhiri suku bunga jangka pendek minus 0,1% untuk beberapa bank yang kelebihan dana di bank sentral dan menetapkan target baru sebesar nol persen hingga 0,1% untuk suku bunga overnight call.

BOJ juga mengakhiri kebijakan kontrol kurva imbal hasil, yang mengontrol imbal hasil Obligasi Pemerintah Jepang bertenor 10 tahun, tetapi mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk membeli sekitar jumlah JGB yang sama dengan tetap fleksibel dalam hal suku bunga. Kebijakan yang diterapkan pada 2016 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Haruhiko Kuroda ini dikritik karena mendistorsi fungsi pasar.

Kepala Strategi valuta asing di Sumitomo Mitsui Banking Corp Hirofumi Suzuki menyebut perubahan ini sebagai "titik balik yang bersejarah."

Sementara itu, Ben Powell, Kepala Strategi Investasi Asia-Pasifik di BlackRock Investment Institute, mengatakan bahwa perkembangan ini menandai berakhirnya era luar biasa dari kebijakan moneter non-konvensional yang bertujuan untuk menarik ekonomi Jepang keluar dari deflasi selama beberapa dekade atau inflasi rendah dan aktivitas yang mandek.

"Perubahan kebijakan BOJ merupakan bagian dari normalisasi kebijakan moneter yang hati-hati dan dipertimbangkan," jelasnya.

Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda berjalan di atas panggung pada hari konferensi pers setelah pertemuan kebijakan di markas besar BOJ, di Tokyo, Jepang 19 Maret 2024. REUTERS/Kim Kyung-Hoon Perbesar

Aliran Modal Kembali ke Jepang?

Dilansir dari Bloomberg pada Sabtu (23/3/2024), langkah BOJ yang mengakhiri eksperimen delapan tahun dengan suku bunga negatif yang telah menyebabkan lebih dari US$4 triliun dana berburu imbal hasil yang lebih tinggi di luar negeri. Apa yang akan terjadi selanjutnya mengancam untuk mengguncang arus uang di Jepang dan di seluruh dunia.

Salah satu pertanyaan terbesar adalah apa yang akan terjadi pada 'bola besar' uang yang disimpan di luar negeri dalam bentuk aset-aset seperti obligasi pemerintah AS, pembangkit listrik Eropa, dan ekuitas Singapura.

Sejauh ini, pasar telah menerima kenaikan suku bunga Jepang yang pertama sejak 2007 dengan tenang, karena selisih imbal hasil masih tetap lebar dengan negara-negara besar lainnya.

Nilai tukar Yen bahkan sedikit melemah, dengan para trader mengutip janji BOJ untuk menjaga kondisi tetap akomodatif sebagai tanda bahwa tidak akan ada pengetatan yang cepat di masa depan. Namun, dampak jangka panjangnya masih belum dapat dipastikan.

Yen telah jatuh sekitar 10% terhadap dollar dalam satu tahun terakhir, yang terbesar di antara 16 mata uang utama yang dilacak oleh Bloomberg, karena bank-bank sentral lainnya memperketat kebijakan untuk mengendalikan inflasi.

Para investor telah melihat yen sebagai kendaraan yang populer untuk melakukan carry trade terhadap mata uang dengan imbal hasil yang lebih tinggi, terutama di pasar-pasar negara berkembang. Kebijakan terbaru BOJ dapat mengubah hal ini.

Namun, ketakutan yang lebih besar adalah pembalikan aliran triliunan dolar AS dalam investasi Jepang, yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar dapat mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global.

Para investor Jepang adalah pemegang asing terbesar dari utang pemerintah AS, dengan lebih dari US$1,1 triliun pada akhir Agustus. Mereka juga memiliki saham yang signifikan dalam utang Australia dan obligasi Belanda.

Lebih lanjut, mereka berharap bahwa kenaikan suku bunga BOJ ke depan akan berjalan lambat dan tidak mengganggu, sehingga membatasi kemungkinan adanya repatriasi dana yang mengganggu stabilitas.

Sebuah jajak pendapat Bloomberg menemukan bahwa hanya 40% responden yang melihat langkah BOJ akan mendorong penjualan besar-besaran aset-aset asing. Para analis mengatakan bahwa BOJ telah memberikan banyak peringatan kepada pasar mengenai perubahan yang akan terjadi.

"Bank of Japan telah sangat pandai dalam menyampaikan pesan-pesannya, dan pasar telah memiliki waktu satu tahun untuk mencerna implikasi-implikasinya terhadap pasar global. Sampai batas tertentu, para investor global bahkan telah mendahului langkah ini," kata Stephen Miller, seorang veteran pasar selama empat dekade dan konsultan di GSFM di Sydney.

Keuntungan Bank

Salah satu penerima manfaat dari kredit yang lebih ketat adalah sektor perbankan Jepang, yang telah lama mengeluhkan bahwa suku bunga BOJ yang sangat rendah membebani pendapatan mereka.

Bank-bank termasuk Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc dan Mizuho Financial Group Inc. siap untuk menikmati peningkatan pendapatan pinjaman.

Dengan sebagian besar pinjaman berdasarkan suku bunga mengambang, perubahan suku bunga kebijakan BOJ kemungkinan besar akan berdampak langsung.

Sebagai contoh, MUFG telah mengatakan bahwa pendapatan bunga bersih di unit perbankan intinya akan meningkat setidaknya 35 miliar yen jika BOJ menaikkan suku bunga kebijakan menjadi 0% dari minus 0,1%.

Di sisi perdagangan, perusahaan-perusahaan sekuritas diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan volume klien di meja perdagangan pendapatan tetap dan mata uang.

Para pedagang suku bunga di seluruh Tokyo, yang berurusan dengan obligasi pemerintah dan sekuritas lain yang terkait dengan suku bunga, diperkirakan akan mendapatkan keuntungan paling besar.

"Kemerosotan perdagangan obligasi di Jepang akhirnya berakhir,'' kata Mark Williams, seorang dosen keuangan di Boston University yang menulis Uncontrolled Risk, sebuah buku tentang krisis keuangan global 2008.

Dia menambahkan antisipasi kenaikan suku bunga bank sentral dan peningkatan volatilitas harga obligasi telah diterjemahkan ke dalam volume perdagangan yang lebih besar. Kenaikan suku bunga di pasar obligasi terbesar ketiga di dunia ini akan meningkatkan peluang keuntungan perdagangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel