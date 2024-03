Prabowo Langsung Eksekusi Program Makan Siang Gratis Usai Dilantik jadi Presiden RI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menyampaikan program makan siang gratis akan menjadi prioritas yang akan dijalankan usai prosesi pelantikan Presiden RI pada Oktober 2024.

Makan siang gratis merupakan satu dari delapan program hasil terbaik cepat dalam Visi Misi dan Program milik Prabowo-Gibran.

“[Prioritas utama] makan siang tentu saja,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/3/2024).

Meski demikian, Drajad menyampaikan bukan berarti pemerintahan selanjutnya hanya akan fokus terhadap program makan siang gratis.

Dirinya menegaskan bahwa delapan program hasil terbaik cepat akan dijalankan bersama-sama dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

“Tapi tentu skala masing-masing program disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia,” lanjutnya.

Pada dasarnya, program makan siang gratis menjadi salah satu upaya Prabowo. Untuk menangani masalah stunting.

Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Selain itu, bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Adapun, program ini menuai pro kontra khususnya terkait sumber anggaran untuk memberikan makan siang bagi 80 juta anak yang diperkirakan mencapai Rp400 triliun.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto pun meminta pemerintahan selanjutnya untuk menetapkan skala prioritas untuk program-program tersebut.

Melihat kondisi saat ini, Eko menilai bukan makan siang gratis yang utama, namun peningkatan produktivitas pertanian. Mengingat saat ini harga bahan pokok, utamanya beras, tengah melambung.

“Yang paling prioritas [saat ini] meningkatkan produksi pertanian,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang tengah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, secara tegas menolak berbicara terkait program makan siang gratis

Pasalnya, rencana tersebut tidak ada dalam APBN 2024. Kalaupun untuk 2025, Sri Mulyani akan berkomunikasi dengan pemerintah selanjutnya.

“Jangan lupa ini pemerintah transisi, kami akan membantu untuk mendesain APBN transisi dengan etikanya ya kita komunikasi dengan pemerintah baru,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Selasa (21/3/2024).

Berikut 8 Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo - Gibran

Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten

Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi

Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

