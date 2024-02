Makin Mahal! Ini Daftar Harga Pangan yang Naik Jelang Ramadan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SEMARANG - Mayoritas harga pangan seperti beras, kedelai, bawang, cabai, daging, telur ayam ras, gula, minyak goreng hingga garam terus merangkak naik jelang Ramadan.

Harga Beras premium dan beras medium bahkan melambung hingga melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (20/2/2024) pukul 19.10 WIB, harga beras premium naik 0,44% menjadi Rp16.160 per kilogram dan harga beras medium naik 0,28% menjadi Rp14.120 per kilogram.

Dengan rata-rata harga beras premium yang kini telah menembus Rp16.000 per kilogram, maka terjadi kenaikan Rp2.000 per kilogram dari HET yang dipatok pemerintah.

Sementara itu, rata-rata harga beras medium kini Rp14.000 per kilogram atau naik hingga Rp3.000 per kilogram dari HET.

Untuk diketahui, HET yang ditetapkan pemerintah yakni Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium dan Rp13.900-Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

Harga Cabai Melambung

Lonjakan harga juga terjadi pada berbagai jenis cabai dan bawang. Harga bawang merah naik tipis sebesar 0,71% menjadi Rp33.810 per kilogram dan bawang putih bonggol naik 0,21% menjadi Rp38.780 per kilogram.

Harga cabai merah keriting terkerek naik 1,39% menjadi Rp63.380 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah naik sebesar 1,89% menjadi Rp62.510 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Tercatat harga kedelai biji kering impor naik menjadi Rp13.390 per kilogram, daging sapi murni naik menjadi Rp134.160 per kilogram, dan jagung di tingkat peternak naik menjadi Rp8.740 per kilogram.

Bapanas juga mencatat kenaikan harga pada berbagai produk unggas, harga daging ayam tercatat berada di level Rp36.490 per kilogram dan telur ayam ras naik menjadi Rp29.200 per kilogram.

Selanjutnya, gula konsumsi naik menjadi Rp17.580 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana naik menjadi Rp17.500 per liter, tepung terigu curah naik menjadi Rp10.640 per kilogram, dan harga minyak goreng curah naik menjadi Rp15.360 per kilogram.

Harga garam halus beryodium naik menjadi Rp11.700 per kilogram. Kemudian, harga berbagai jenis ikan seperti ikan tongkol dan ikan bandeng masing-masing naik menjadi Rp33.130 per kilogram dan Rp34.170 per kilogram.

Hanya komoditas ikan kembung dan tepung terigu kemasan noncurah yang terekam turun harga. Harga ikan kembung dilaporkan turun 0,66% menjadi Rp37.870 per kilogram dan tepung terigu kemasan noncurah turun 0,15% menjadi Rp13.460 per kilogram.

Keluhan Pedagang

Harga pangan yang terus merangkak naik menjelang Ramadan turut dikeluhkan para pedagang pasar. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau Ikappi mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan sentra pertanian yang ada untuk meredam lonjakan harga pangan menjelang Ramadan.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menyampaikan, harga sejumlah komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang melonjak naik jelang Ramadan.

“Perlu ada antisispasi untuk menjaga harga tersebut bisa ditekan dengan upaya khusus dari pemerintah terlebih ada masuk musim panen pertengahan Maret,” kata Reynaldi kepada Bisnis, Selasa (20/2/2024).

Reynaldi mengungkapkan, harga beras medium telah mencapai Rp14.500 per kilogram sedangkan harga beras premium sudah berada di level Rp18.000 per kilogram hingga Rp19.000 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Harga minyak goreng di tingkat pedagang telah menyentuh Rp16.500 per kilogram.

Kemudian, berbagai jenis cabai seperti cabai rawit merah sudah berada di level Rp82.000 per kilogram dan cabai rawit besar hampir menyentuh Rp100.000 per kilogram. Demikian halnya dengan cabai merah keriting yang dilaporkan naik menjadi Rp84.000 per kilogram.

