Wamendag Jerry Beberkan Strategi Tekan Harga Pangan Jelang Ramadan

Bisnis.com, SEMARANG - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beserta jajarannya terus berupaya untuk menekan harga pangan yang terus merangkak naik menjelang Ramadan.

Jerry menyampaikan, pemerintah secara terus menerus akan melakukan jemput bola mulai dari pasar tradisional hingga ritel modern guna memastikan stabilisasi harga pangan.

“Kalau ada fluktuasi harga kita akan melakukan langkah yang efektif seperti operasi pasar supaya stok aman harga terkendali,” kata Jerry di sela-sela rapat kerja Kemendag 2024, Selasa (20/2/2024).

Diakui Jerry, harga sejumlah komoditas pangan masih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah juga berupaya untuk melakukan pemantauan mulai dari distributor hingga ke pedagang untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan.

“Kalau sampai mahal, berarti ada sesuatu yang mungkin dalam rantai pasoknya ada sesuatu yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Jerrry juga memastikan stok pangan seperti beras dan minyak goreng tercukupi jelang Ramadan dan tidak ada produk yang langka di pasaran.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) sebelumnya mengungkapkan, harga beberapa komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, cabai, dan bawang terpantau naik jelang Ramadan.

Sekretaris Jenderal Ikappi, Reynaldi Sarijowan, mengungkapkan, harga beras medium telah mencapai Rp14.500 per kilogram sedangkan harga beras premium sudah berada di level Rp18.000 per kilogram hingga Rp19.000 per kilogram.

Selanjutnya, minyak goreng tercatat naik menjadi Rp16.500 per kilogram. Berbagai jenis cabai seperti cabai rawit merah dilaporkan berada di level Rp82.000 per kilogram dan cabai rawit besar hampir menyentuh Rp100.000 per kilogram. Demikian halnya dengan cabai merah keriting yang dilaporkan naik menjadi Rp84.000 per kilogram.

Harga bawang merah saat ini sudah berada di level Rp39.000 per kilogram. Lonjakan harga juga terjadi pada komoditas bawang putih. Meski didatangkan melalui impor, harga bawang putih saat ini dipatok sebesar Rp43.000 per kilogram.

Kemudian, harga daging ayam rata-rata dipatok sebesar Rp40.000 per kilogram, telur ayam menjadi Rp29.000 per kilogram, dan gula pasir terpantau melonjak naik menjadi Rp17.000 per kilogram.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sentra pertanian yang ada untuk meredam harga pangan jelang Ramadan.

“Perlu ada antisispasi untuk menjaga harga tersebut bisa ditekan dengan upaya khusus dari pemerintah terlebih ada masuk musim panen pertengahan Maret,” kata Reynaldi kepada Bisnis, Selasa (20/2/2024).

