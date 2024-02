Kemenhub Targetkan LRT Bali Groundbreaking September 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan proyek LRT Bali mulai dibangun pada September 2024.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan proyek LRT Bali ditargetkan akan mulai groundbreaking pada bulan September tahun ini. Groundbreaking ini juga akan menandai dimulainya pembangunan fisik LRT Bali.

“Targetnya dimulai (groundbreaking) pada September 2024,” jelas Adita saat dikonfirmasi, Jumat (16/2/2024).

Adita menuturkan, untuk fase awal jalur LRT Bali akan membentang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke kawasan Central Park. Dia mengatakan, proses studi kelayakan (feasibility study) LRT Bali juga masih dilaksanakan oleh konsorsium asal Korea Selatan.

Dia melanjutkan, konsorsium yang melakukan studi kelayakan tersebut belum tentu akan menggarap pembangunan fisik LRT Bali. Kemenhub akan mengadakan tender atau lelang untuk menentukan kontraktor proyek tersebut.

“Yang membuat FS belum tentu akan menggarap proyek ini karena nanti kami akan ada proses tender lagi,” kata Adita.

Berdasarkan catatan Bisnis.com pada 24 Oktober 2023, studi kelayakan LRT Bali digarap oleh konsorsium yang terdiri atas Korea National Railways (KNR), Korea Railroad Corporation atau Korail, KRC Co. Ltd., Saman Co. Ltd. dan Dongmyeong Co. Ltd.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerintah masih terus membahas berbagai skema pembiayaan untuk LRT Bali dengan pihak Korea Selatan.

Beberapa skema yang telah dibahas adalah dengan memanfaatkan Official Development Assistance (ODA) loan, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership.

“Kami meminta dukungan penuh Pemerintah Korea Selatan kepada pihak Korea Eximbank, Korea National Railways [KNR], dan pihak terkait lainnya, sehingga Bali dapat menikmati transportasi massal yang lebih baik,” kata Budi Karya.

Dia melanjutkan, studi kelayakan LRT Bali dilakukan oleh Korea National Railways dengan pembiayaan berbentuk grant dari Korea Exim Bank. Dia menuturkan proses FS sudah dimulai pada Januari 2023 dan ditargetkan selesai pada April 2024.

