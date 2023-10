Perbandingan Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh dengan Shinkansen Milik Jepang, Mahal Mana?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah perbandingan harga tiket Kereta Cepat Whoosh dengan Shinkansen yang dimiliki Jepang.

Pemerintah menamai Kereta Cepat Jakarta - Bandung dengan sebutan Whoosh. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun terperangah dengan nama Whoosh untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurutnya, nama Whoosh ini lebih baik dibandingkan kereta cepat yang ada di Jepang, yakni Shinkansen dan Train à Grande Vitesse atau TGV yang merupakan kereta cepat dari Prancis.

Bicara soal Shinkansen, banyak masyarakat Indonesia yang mulai membandingkan dua kereta cepat di Asia ini, salah satunya soal harga.

Diketahui, harga tiket Kereta Cepat Jakarta - Badung (Whoosh) disebut akan berada di angka Rp250 ribu hingga Rp350 ribuan.

Nantinya, Kereta Cepat Whoosh akan menyediakan tiga kelas untuk para penumpang, yakni kelas VIP, kelas I dan kelas 2.

Berikut adalah perincian harga tiket Kereta Cepat Whoosh:

1. Kelas VIP

Kelas VIP memiliki 18 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 1-2. Harga tiket KCJB kelas VIP diperkirakan sekitar Rp350.000 per penumpang.

2. Kelas I

Kelas first class memiliki 28 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 2-2. Harga tiket KCJB kelas first class diperkirakan sekitar Rp300.000 per penumpang.

3. Kelas 2

Tiket kelas second class KCJB terdiri dari 555 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 3-2. Harga tiket KCJB kelas second class diperkirakan mulai dari Rp250.000 per penumpang.

Harga tiket Kereta Cepat Shinkansen...

