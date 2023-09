Harga Pangan Hari Ini 27 September: Cabai Meroket, Beras Masih Tinggi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah harga komoditas pangan pagi ini, Rabu (27/9/2023), tercatat masih mengalami tren kenaikan. Kenaikan harga paling dominan terpantau pada varian cabai, beras, daging, hingga telur.

Mengacu pada data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pukul 08.33 WIB, harga cabai merah keriting meroket paling tinggi atau naik Rp1.700 menjadi Rp42.550 per kilogram (kg).

Kemudian, harga cabai rawit merah juga naik 3,65 persen menjadi Rp42.650 per kg, cabai rawit hijau naik 2,43 persen menjadi Rp40.100 per kg, hingga cabai merah besar naik 1,71 persen menjadi Rp41.550 per kg.

Di samping itu, komoditas beras di seluruh jenis juga kompak masih merangkak naik. Saat ini, harga beras kualitas bawah I dan II berada di level masing-masing Rp13.250 dan Rp13.000 per kg.

Kemudian, harga beras kualitas medium I berada di level Rp14.400 per kg, beras kualitas medium II Rp14.200 per kg, beras kualitas super I Rp15.700 per kg, dan beras kualitas super II Rp15.150 per kg.

Selanjutnya, harga komoditas pangan protein hewani terpantau bervariasi. Daging ayam dan telur ayam naik menjadi Rp35.700 per kg dan Rp29.450 per kg.

Harga ikan kembung juga naik 2,81 persen menjadi Rp39.530 per kg, ikan tongkol naik 0,29 persen menjadi Rp35.000 per kg, dan ikan bandeng naik 1,34 persen menjadi Rp34.750 per kg.

Adapun, untuk daging merah pagi ini harganya stagnan. Harga daging sapi kualitas I pagi ini tercatat Rp138.600 per kg, sedangkan dagng sapi kualitas II Rp129.450 per kg.

Berbanding terbalik, sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga pada hari ini, yakni aneka bawang dan minyak goreng. Dengan perincian, harga bawang merah ukuran sedang Rp26.950 per kg, serta bawang putih ukuran sedang Rp38.600 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng kemasan bermerk I Rp21.100 per kg dan minyak goreng bermerk II Rp19.600 per kg.

