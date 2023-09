Harga Pangan Hari Ini 26 September: Beras Masih Merangkak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang akhir bulan, mayoritas harga komoditas pangan mengalami kenaikan rata-rata secara nasional pada Selasa (26/9/2023). Kenaikan harga dialami oleh komoditas beras, kedelai biji kering, bawang putih bonggol, cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, hingga garam halus beryodium.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (26/9/2023) pukul 08.51 WIB, harga beras premium pagi ini terus merangkak naik. Beras premium naik 1,29 persen menjadi Rp14.940 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya.

Tren kenaikan harga juga dialami oleh beras medium. Harga beras medium hari ini tembus Rp13.160 per kilogram atau naik 0,15 persen dari hari sebelumnya.

Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, yaitu kedelai biji kering impor dan bawang putih bonggol. Kedua bahan pangan ini masing-masing naik menjadi Rp13.160 per kilogram dan Rp37.400 per kilogram. Adapun, bawang merah belum mengalami perubahan harga pagi ini.

Harga cabai rawit keriting dilaporkan turun pagi ini menjadi Rp38.210 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah naik 2,28 persen menjadi Rp35.840 per kilogram.

Daging sapi murni pagi ini turun harga menjadi Rp134.310 per kilogram setelah sebelumnya sempat berada di angka Rp134.940 per kilogram.

Sementara itu, harga daging ayam ras naik 2,14 persen menjadi Rp35.370 per kilogram, tertinggi selama rentang waktu 19-26 September 2023.

Laju kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam ras yang pagi ini naik menjadi Rp29.020 per kilogram, gula konsumsi menjadi Rp15.390 per kilogram, minyak goreng kemasan sederhana menjadi Rp17.500 per liter, dan minyak goreng curah Rp14.700 per liter.

Lalu, harga tepung terigu curah naik menjadi Rp11.120 per kilogram, jagung di tingkat peternak naik menjadi Rp6.920 per kilogram, tepung terigu kemasan noncurah menjadi Rp13.700 per kilogram, dan garam halus beryodium Rp11.620 per kilogram.

Harga berbagai jenis ikan juga melonjak naik meski bervariasi. Harga ikan kembung naik 1,23 persen, ikan tongkol naik 2,45 persen, dan ikan bandeng naik 0,26 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News