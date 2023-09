Harga Pangan Hari Ini Sabtu (23/9) Telur, Beras, dan Ayam Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan khususnya telur, beras, hingga ayam mengalami kenaikan di rata-rata pasar se-Indonesia pada hari ini, Sabtu (23/9/2023) dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Melansir Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional, pada 23 Agustus 2023 pukul 08.00 WIB harga ayam mengalami kenaikan mencapai 2,10 persen atau meningkat Rp730 menjadi Rp35.510 per kilogram. Sebaliknya, harga daging sapi turun 0,50 persen menjadi Rp134.230 per kilogram.

Sementara itu, harga telur naik 2,69 persen menjadi Rp29.360 per kilogram. Kenaikan harga pangan juga menyasar harga rata-rata beras premium 1,02 persen menjadi Rp14.800 per kilogram. Harga beras medium juga kompak meningkat 1,38 persen menjadi Rp13.220 per kilogram.

Selanjutnya, harga pangan yang mengalami kenaikkan lainnya adalah minyak goreng curah naik 1,92 persen menjadi Rp14.790 kilogram dan minyak goreng kemasan 1,38 persen menjadi Rp17.670 per kilogram.

Harga bawang-bawangan rata-rata meningkat, seperti bawang merah yang mengalami peningkatan 1,20 persen dengan harga Rp23.680 per kilogram. Harga bawang putih bonggol mengalami peningkatan 1,14 persen menjadi Rp37.310 per kilogram.

Adapun, keluarga cabai-cabaian, baik cabai merah keriting dan rawit, keduanya kompak menurun. Untuk cabai merah keriting turun 4,12 persen persen menjadi Rp35.650 per kilogram, sedangkan cabai rawit turun 3,44 persen menjadi Rp33.390 per kilogram.

Sementara itu, gula konsumsi dan garam kompak naik. Gula naik1,53 persen menjadi Rp15.280 per kilogram, sedangkan garam naik 6,82 persen menjadi Rp12.370 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung memiliki kinerja beragam, mulai dari harga tepung terigu kemasan 0,22 persen menjadi Rp13.610 sedangkan tepung terigu curah naik 0,37 persen dengan harga Rp10.980 per kilogram.

Komoditas laut seperti ikan kembung, ikan tongkol ikut mengalami kenaikan harga. Harga ikan tongkol naik 1,64 persen menjadi Rp35.390 per kilogram, dan ikan kembung naik 5,54 persen menjadi Rp40.230 per kilogram. Sementara ikan bandeng turun 12,62 persen menjadi Rp29.920 per kilogram.

