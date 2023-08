Harga Pangan Hari Ini 9 Agustus: Beras, Cabai & Kedelai Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah komoditas pangan kompak mengalami kenaikan harga pada hari ini, Rabu (9/8/2023). Harga pangan yang mengalami kenaikan, yaitu beras premium, beras medium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, kedelai, daging sapi, hingga jagung.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Rabu (9/8/2023) pukul 11.05 WIB, harga beras premium naik 0,51 persen atau Rp70 menjadi Rp13.710 per kilogram (kg). Diikuti dengan kenaikan harga beras medium yang naik 0,17 persen atau Rp20 menjadi Rp11.990 per kg.

Harga kedelai biji (impor) ikut mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen atau Rp30 menjadi Rp12.920 per kg. Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, yakni cabai merah keriting dengan kenaikan harga 0,21 persen atau Rp80 menjadi Rp37.690 per kg.

Jenis cabai rawit merah juga mengalami lonjakan harga sebesar 0,20 persen atau Rp90 menjadi Rp45.670 per kg. Sementara itu, harga daging sapi murni ikut melonjak 0,41 persen atau Rp500 menjadi Rp135.460 per kg.

Komoditas lainnya yang mengalami kenaikan harga, yaitu jagung tk peternak yang naik 0,16 persen atau Rp10 menjadi Rp6.310 per kg.

Selanjutnya, harga pangan ikan, seperti ikan kembung naik 1,76 persen atau Rp700 menjadi Rp40.370 per kg, sedangkan ikan tongkol naik 1,10 persen atau Rp390 menjadi Rp35.930 per kg.

Di sisi lain, sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan harga seperti bawang merah dan bawang putih bonggol yang mengalami penurunan masing-masing turun 0,97 persen atau Rp290 menjadi Rp29.590 per kg dan turun 1,23 persen atau Rp490 menjadi Rp39.210 per kg.

Selanjutnya, harga daging ayam turun 0,32 persen atau Rp110 menjadi Rp34.610 per kg. Sementara itu, harga telur ayam turun 0,07 persen atau Rp20 menjadi Rp30.680 per kg. Begitupula dengan harga gula yang turun 0,07 persen menjadi Rp14.660 per kg.

Lebih lanjut, harga pangan minyak goreng kemasan dan curah mengalami penurunan. Harga minyak goreng kemasan turun 1,30 persen atau Rp230 menjadi Rp17.420 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah turun 0,75 persen atau Rp110 menjadi Rp14.610 per liter.

