Harga Pangan Hari Ini 7 Agustus: Beras, Cabai, Telur Ayam Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas komoditas pangan kompak mengalami kenaikan harga pada awal pekan ini, Senin (7/8/2023). Adapun, harga pangan yang mengalami kenaikan, yaitu beras premium, bawang putih, cabai merah keriting, gula, hingga telur ayam.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pukul 10.31 WIB, harga beras premium naik 0,81 persen atau Rp110 menjadi Rp13.720 per kilogram (kg), sedangkan harga beras medium turun 0,17 persen menjadi Rp11.970 per kg.

Harga kedelai biji (impor) ikut mengalami kenaikan sebesar 0,39 persen atau Rp50 menjadi Rp12.920 per kg. Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, yakni cabai merah keriting dengan kenaikan harga 1,56 persen atau Rp580 menjadi Rp37.690 per kg.

Selanjutnya, harga cabai rawit merah pun ikut melonjak 3,92 persen atau Rp1.730 per kg menjadi Rp45.860 per kg. Di sisi lain, bawang putih bonggol dengan kenaikan harga 0,20 persen menjadi Rp39.810 per kg.

Sementara itu, bawang merah mengalami penurunan harga sebesar 0,50 persen menjadi Rp30.120 per kg.

Beralih ke bahan pangan daging, di mana daging ayam ras mengalami stagnasi harga di angka Rp34.680 per kg, sedangkan komoditas daging sapi murni ikut megalami lonjakan harga 0,24 persen atau Rp330 menjadi Rp135.260 per kg.

Hal yang sama terjadi pada tepung terigu yang naik 0,18 persen atau Rp20 menjadi Rp11.070 per kg. Kenaikan harga pangan hari ini juga terjadi pada komoditas telur ayam ras yang naik 0,13 persen atau Rp40 menjadi Rp30.790 per kg dan gula konsumsi yang naik 0,20 persen atau Rp30 menjadi Rp14.670 per kg.

Di samping itu, komoditas yang mengalami penurunan harga, yaitu minyak goreng kemasan sederhana yang turun sebesar 0,57 persen atau Rp100 menjadi Rp17.550 per liter. Harga minyak goreng curah pun turun 0,41 persen atau Rp60 menjadi Rp14.700 per liter.

Lebih lanjut, harga pangan perikanan seperti ikan kembung dan tongkol naik masing-masing 1,99 persen dan 0,14 persen. Saat ini, harga ikan kembung dibanderol Rp40,520 per kg dan ikan tongkol Rp35.700 per kg, sementara ikan bandeng turun 0,35 menjadi Rp34,560 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News