Harga Pangan 2 Agustus 2023: Harga Beras, Bawang Putih dan Telur Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan seperti beras, bawang putih, cabai, daging sapi dan telur ayam ras mengalami kenaikan rata-rata di seluruh Indonesia.

Melansir data Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional, pada 2 Agustus 2023 pukul 09.55 WIB harga beras medium dan premium mengalami kenaikan secara nasional. Harga rata-rata beras premium naik 0,81 persen dari harga kemarin menjadi Rp13.790 per kilogram.

Selain itu, beras medium juga mengalami kenaikan harga 0,08 persen menjadi Rp11.960 per kilogram. Adapun harga bawang putih bonggol harga naik 0,15 persen menjadi Rp39.860 per kilogram.Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai-cabaian. Cabai merah keriting naik 1,38 persen menjadi Rp36.850 per kilogram, dan cabai rawit merah naik 2,52 persen menjadi Rp43.100 per kilogram.

Harga daging sapi murni hari ini naik 0,87 persen menjadi Rp136.040 per kilogram dan harga telur ayam ras naik 0,36 persen menjadi Rp30.950 per kilogram.Adapun harga tepung terigu curah naik 0,27 persen menjadi Rp11.050 per kilogram. Sementara harga tepung terigu kemasan terpantau naik 0,07 persen Rp13.650 per kilogram.

Komoditas laut seperti ikan kembung, ikan tongkol ikut mengalami kenaikan harga. Harga ikan tongkol naik 0,9 persen menjadi Rp35.580 per kilogram, dan ikan kembung naik 1,3 persen menjadi Rp40.380 per kilogram. Sedangkan sejumlah komoditas pangan seperti biji kedelai, bawang merah, daging ayam, minyak goreng, jagung pakan dan garam beryodium terpantau mengalami penurunan harga rata-rata secara nasional.

Harga kedelai turun 0,23 persen menjadi Rp12.940 per kilogram. Bawang merah harganya turun 0,03 persen menjadi Rp30.540 per kilogram. Selain itu, daging ayam ras juga mulai turun harga sebesar 0,17 persen menjadi Rp35.410 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan sederhana turun 1,08 persen menjadi Rp17.470 per liter dan minyak curah turun 0,61 persen menjadi Rp14.620 per liter.

Meskipun harga jagung pakan di tingkat peternak hari ini turun 2,03 persen menjadi Rp6.260 per kilogram, harga tersebut masih melampaui harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp5.000 per kilogram. Harga garam halus beryodium turun 0,95 persen dari harga kemarin menjadi Rp11.460 per kilogram. Adapun harga gula pasir konsumsi hari ini terpantau stabil di Rp14.660 per kilogram.

