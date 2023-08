Harga Pangan Hari Ini 1 Agustus, Cabai Rawit Merah Naik Rp2.600

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan pagi ini, Selasa (1/8/2023) terpantau mengalami kenaikan. Salah satunya, yakni harga cabai rawit merah yang naik 5,75 persen atau Rp2.600 menjadi Rp47.800 per kilogram (kg).

Mengacu data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Selasa (1/8/2023) pukul 07.28 WIB, harga cabai rawit hijau pagi ini juga meningkat 1,35 persen ke level Rp41.250 per kg.

Adapun, sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga tipis, di antaranya beras kualitas bawah II naik 0,41 persen menjadi Rp12.150 per kg dan daging sapi kualitas 1 yang naik 0,07 persen menjadi Rp138.750 per kg.

Berbanding terbalik, daging ayam ras segar pagi ini justru memimpin penurunan harga sebesar 4,9 persen atau susut Rp1.850 menjadi Rp35.900 per kg. Harga telur ayam ras segar juga turun 0,16 persen menjadi Rp32.000 per kg.

PIHPS juga mencatat harga bawang merah dan putih ukuran sedang masing-masing turun 4,4 persen dan 1,51 persen menjadi Rp34.800 per kg dan Rp42.350 per kg.

Pada sektor komoditas makanan pokok, hanya beras kualitas super I yang mengalami penurunan harga sebesar 0,33 persen menjadi Rp14.900 per kg, sedangkan untuk beras jenis lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Selanjutnya, harga gula pasir lokal pada awal pekan ini juga dilaporkan stagnan di level Rp14.800 per kg.

Terakhir, setelah sehari sebelumnya mengalami kenaikan, harga minyak goreng pagi ini terpantau masih stagnan. Dengan perincian, harga minyak goreng curah Rp15.500 per kg, minyak goreng kemasan bermerk 1 Rp21.400 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerk 2 Rp19.800 per kg.

